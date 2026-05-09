La relación entre Wanda Nara y Martín Migueles habría llegado a su fin en medio de nuevos proyectos laborales y diferencias personales. La información fue revelada por la periodista Nairara Vecchio, quien aseguró que tomaron distancia mientras ella se encuentra en Uruguay grabando su serie vertical junto a Maxi López y trabajando además en una película.

Según publicó la periodista en su cuenta de X, la separación se habría dado por desacuerdos vinculados al presente laboral de Wanda y a su estadía fuera del país durante varias semanas.

Aseguran que Wanda Nara y Martín Migueles están separados (Foto: X/@naivecchio)

“Primicia exclusiva: Wanda Nara y Martín Migueles separados. Las diferencias surgieron cuando la conductora de Telefe viajó a Uruguay a filmar la película: Migueles no quería que la hiciese y se instalara allá por varias semanas. Terminaron en buenos términos”, escribió Nairara en redes sociales.

QUÉ PASÓ ENTRE WNADA NARA Y MARTÍN MIGUELES

De acuerdo a la versión difundida, el conflicto principal habría surgido por la decisión de Wanda Nara de instalarse temporalmente en Uruguay para avanzar con sus compromisos profesionales. La mediática está enfocada en la grabación de una serie vertical junto a Maxi López y también en una producción cinematográfica.

Según la información de Vecchio, Martín Migueles no estaría de acuerdo con ese proyecto ni con el tiempo que Wanda debía permanecer fuera del país, situación que habría generado tensiones en la pareja. Pese a la ruptura, la periodista aclaró que ambos habrían decidido separarse “en buenos términos”, evitando un conflicto público.

Martín Migueles y Wanda Nara. Foto: Instagram

La noticia llega además en un contexto delicado para Martín Migueles, ya que en las últimas semanas su nombre comenzó a mencionarse en versiones vinculadas a la causa judicial que involucra a Elías Piccirillo, exmarido de Jésica Cirio.

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