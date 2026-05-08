Ciudad Magazine presenta una programación imperdible para este fin de semana con grandes éxitos de Hollywood, cine familiar y clásicos inolvidables. El sábado 9 de mayo habrá un especial dedicado a Bruce Willis, mientras que el domingo 10 llegarán títulos como Son como niños, Robin Hood, Comer, rezar, amar y El lector.
Sábado 9 de mayo: especial Bruce Willis en Ciudad Magazine
La jornada estará dedicada a uno de los actores más emblemáticos del cine de acción, con una maratón de películas protagonizadas por Bruce Willis.
- 12:45 hs – En defensa del honor (Hart’s War)
- 14:45 hs – Invasión cósmica (Cosmic Sin)
- 16:30 hs – Fuego cruzado (Fire with Fire)
- 18:15 hs – Bajo amenaza (Hostage)
- 20:15 hs – En defensa del honor (Hart’s War)
- 22:15 hs – Sin City: Una dama por la que matar (Clásicos de CM)
Domingo 10 de mayo: cine para toda la familia y grandes clásicos
La programación del domingo incluirá comedias, aventuras, cine familiar y dramas multipremiados.
- 12:15 hs – Son como niños (Grown Ups)
- 14:00 hs – Robin Hood
- 15:45 hs – Comer, rezar, amar (Eat Pray Love)
- 18:00 hs – El hombre de la máscara de hierro (The Man in the Iron Mask)
- 20:15 hs – El ratón Pérez (Pantalla Grande)
- 22:00 hs – El lector (The Reader)