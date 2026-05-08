Ciudad Magazine presenta una programación imperdible para este fin de semana con grandes éxitos de Hollywood, cine familiar y clásicos inolvidables. El sábado 9 de mayo habrá un especial dedicado a Bruce Willis, mientras que el domingo 10 llegarán títulos como Son como niños, Robin Hood, Comer, rezar, amar y El lector.

Sábado 9 de mayo: especial Bruce Willis en Ciudad Magazine

Bruce Willis en "Bajo amenaza"

La jornada estará dedicada a uno de los actores más emblemáticos del cine de acción, con una maratón de películas protagonizadas por Bruce Willis.

12:45 hs – En defensa del honor (Hart’s War)

14:45 hs – Invasión cósmica (Cosmic Sin)

16:30 hs – Fuego cruzado (Fire with Fire)

18:15 hs – Bajo amenaza (Hostage)

20:15 hs – En defensa del honor (Hart’s War)

22:15 hs – Sin City: Una dama por la que matar (Clásicos de CM)

Domingo 10 de mayo: cine para toda la familia y grandes clásicos

La programación del domingo incluirá comedias, aventuras, cine familiar y dramas multipremiados.