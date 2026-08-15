Evangelina Anderson abrió su corazón y recordó uno de los momentos más dolorosos que atravesó en su vida: el día que tuvo que contarles a sus hijos que se había separado de Martín Demichelis.

En su visita a PH Podemos Hablar, la modelo contó que la situación fue todavía más difícil porque la noticia comenzó a circular públicamente antes de que ella pudiera sentarse a hablar con sus hijos en privado. Por ese entonces, Evangelina se encontraba en México, mientras que su hijo mayor estaba en Argentina, viviendo con su hermana y jugando en River: “Uno de los momentos más fuertes para mí fue cuando me separé. Enfrentar a los chicos y tener esa charla”, confesó Anderson, al recordar aquel difícil momento familiar.

La modelo explicó que la situación fue particularmente compleja con su hijo, ya que se encontraba lejos de ella cuando trascendió la ruptura: “De hecho, no tanto las nenas, porque yo estaba viviendo en México y mi hijo estaba acá, en River, viviendo con mi hermana”, detalló.

Foto: Captura (Telefe)

Uno de los aspectos que más movilizó a Evangelina fue enterarse de que la separación ya estaba siendo anunciada en televisión cuando ella todavía no había podido hablar con sus hijos: “Salió antes en la tele y yo no había hablado con mis hijos. Entonces para mí fue fuertísimo. Lo primero que hice fue llamarlo por la camarita”, relató.

Y luego expuso la vulnerabilidad con la que atravesó ese momento: “Yo no estaba preparada emocionalmente para transmitírselo y lo tuve que hacer así, como pude”.

Las palabras de Anderson reflejaron el impacto que tuvo para ella atravesar una separación mientras intentaba, al mismo tiempo, cuidar emocionalmente a sus hijos de una situación que ya se había convertido en noticia.

Foto: Instagram (@martindemichelisoficial)

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EVA ANDERSON HABLÓ COMO NUNCA DE SU SEPARACIÓN DE MARTÍN DEMICHELIS: “DIOS ME SACÓ LA VENDA DE LOS OJOS”

Evangelina Anderson se sentó en el programa de streaming de Martín Cirio y habló como nunca de su separación de Martín Demichelis, mostrando una faceta más profunda y reflexiva que pocas veces comparte públicamente.

“Cuando me separé, se me cayó el mundo encima. Fue una decisión que tomé yo, pero que bueno… ¿cómo explicarte? Es como que yo creo mucho en Dios, y en el universo, y en las energías y todo eso“, comenzó diciendo Evangelina.

“Yo lo que sentí fue que Dios me sacó la venda de los ojos, y yo con esa venda me até el pelo, y ahora me veo más linda, y menos ciega”, agregó la modelo, dejando en claro que su fe y su visión espiritual la ayudaron a atravesar un momento crítico.

Foto: Instagram (@evangelinaanderson)

Sobre el dolor del momento más duro, Evangelina reconoció: “Yo pensaba que hay cosas peores. Lo primero que pensé es ‘tengo mi familia sana, viva’. Pensás cosas positivas porque son momentos duros”.

“Cuando estaba mal me refugiaba en mis hijos”, cerró la exparticipante de MasterChef Celebrity, dejando en evidencia que la prioridad fueron siempre ellos.