La separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis después de casi 20 años juntos desató un verdadero terremoto familiar. La modelo, que vivió un 2025 intenso entre su salto a MasterChef y el fin de su relación, reveló el drama que atraviesa para proteger a Bastian, Lola y Emma en medio del divorcio.

Según contó en Intrusos, Evangelina sigue intentando acomodar su vida mientras enfrenta el duelo por la ruptura y el desafío diario de sostener emocionalmente a sus tres hijos.

“Todavía estoy en duelo, todavía estoy rota por dentro. Hago mucha terapia”, confesó, dejando en claro el nivel de dolor y responsabilidad que carga en este momento.

Evangelina Anderson y sus hijos en los Premios Ídolo Argentina 2025 (Foto: Movilpress).

Los hijos en el medio: el mayor miedo de Evangelina

La modelo explicó que lo más difícil es contener a los chicos para que no queden atrapados en el conflicto. “Es todo un tema contener a tres chicos y que no se enteren de ciertas cosas”, aseguró, remarcando que su prioridad es blindarlos del impacto familiar.

Mientras tanto, la separación con Demichelis sigue su curso. “Yo todavía no me divorcié, estoy en medio de un divorcio”, aclaró.

Rumores, escándalos y un divorcio que se complicó

Ian Lucas y Evangelina Anderson (Foto: captura Telefe)

A la presión del divorcio se sumaron los rumores sobre su vida sentimental: su vínculo con Ian Lucas, que terminó de manera conflictiva, y las versiones que la relacionaron con el líder de 18 Kilates.

“Yo no cuento nada de mi intimidad, pero es muy difícil que a los chicos no les afecten ciertas cosas”, dijo Eva.