Una de las separaciones más comentadas del mundo del espectáculo y el deporte sigue dando que hablar. Martín Demichelis y Evangelina Anderson pusieron punto final a su matrimonio después de muchos años juntos, pero lo que pocos sabían es que el exjugador intentó volver con ella recientemente.

La información fue revelada por Majo Martino en Sálvese Quien Pueda, donde dio detalles exclusivos sobre la crisis y el final del vínculo: “Cuando ella ya decidió separarse, él intentó que esto no sucediera”, contó la panelista.

Según explicó Majo, mientras seguían conviviendo bajo el mismo techo, la pareja mantuvo el vínculo, aunque con muchas complicaciones, y el quiebre definitivo llegó cuando Evangelina decidió cortar: “Él intentó volver con ella a fin de año, pero ella está decidida a que no”, detalló.

Foto: Instagram (@evangelinaanderson)

Por último, Majo confirmó que la ruptura no fue por desgaste ni por rutina, sino por un motivo más profundo: “Ellos no se separan por un desgaste de la pareja, se separan por las infidelidades”, cerró.

Foto: Instagram (@martindemichelisoficial)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

YANINA LATORRE MANDÓ AL FRENTE A WANDA NARA Y COMETIÓ UNA INFIDENCIA EN VIVO: “¡SE ME ESCAPÓ!”

Yanina Latorre volvió a ser protagonista de un momento explosivo en Sálvese Quien Pueda. En medio de una charla distendida, terminó mandando al frente a Wanda Nara y blanqueó que Evangelina Anderson e Ian Lucas están juntos.

Todo comenzó cuando Yanina vio un informe con las declaraciones que brindó el joven recientemente sobre su vínculo con su compañera de MasterChef Celebrity, con quien enfrenta fuertes rumores de romance: “Obvio que están juntos. Me lo confirmó Wanda”, aseguró (en diciembre de 2025), sin medir las consecuencias.

Apenas tomó dimensión de lo que acababa de decir, se agarró la cara y pidió disculpas: “Perdón, Wanda, justo que nos amigamos. Ay, no me llamen, por favor. Apagá el teléfono”.

Foto: Captura (América)

Ya resignada, terminó blanqueando lo inevitable: “No lo hice a propósito, se me escapó. Estoy mareada, ya no sé cuándo estoy en vivo. Estuve muchas horas en MasterChef”, se justificó, antes de asegurar que mantuvo una conversación privada con Wanda en el camarín.

¡Qué momento!