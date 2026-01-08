El fin del 2025 se volvió una pesadilla para la familia de Martín Demichelis y Evangelina Anderson en Punta del Este. El 31 de diciembre, el exfutbolista y su hijo Bastián y su hija Lola debieron ser rescatados por los guardavidas en la playa Laguna Escondida, en José Ignacio, y ahora se supo que la modelo se enteró casi de casualidad.

Lo más impactante es que Evangelina Anderson, que también estaba en Punta del Este por compromisos laborales, no supo nada del episodio hasta varios días después. Según relató el periodista Santiago Sposato, la modelo se enteró recién el 4 de enero, cuando ya volvían a Buenos Aires en avión y fue su propio hijo mayor quien le contó lo que había pasado.

Martín Demichelis y sus hijos al borde de la tragedia: Evangelina no sabía nada (Fotos: captura América TV / iNSTAGRAM @evangelinaanderson)

“Evangelina se enteró volviendo a Buenos Aires en avión por uno de sus hijos. O sea, ella habrá vuelto de Punta del Este no sé si el 2, el 3 o el 4 de enero porque el 5 tenía que grabar MasterChef. Esto pasó el 31 y ella se enteró en el avión porque algo le comentó su hijo mayor”, detalló Sposato, dejando en claro que Bastián fue quien le dio la noticia a su mamá.

SE SUPO CUÁNDO Y CÓMO SE ENTERÓ EVANGELINA ANDERSON DE QUE MARTÍN DEMICHELIS Y SUS HIJOS ESTUVIERON AL BORDE DE LA MUERTE

“No estamos hablando de que el hijo mayor le pudo contar la gravedad de lo que sucedió y Evangelina, indignada”, agregó el panelista, mientras Karina Mazzocco especulaba que esto podría haber influido en la discusión de Martín Demichelis con su novia, Micaela Benítez en el estacionamiento de un restaurante.

“La frase fue ‘Algo le contó el hijo mayor volviendo en el avión’. O sea que, cuatro días después, Evangelina Anderson se entera de que casi murieron dos de sus hijos”, redondeó Sposato.

Desde Uruguay, el periodista Gustavo Descalzi fue contundente sobre la gravedad del hecho: “Están vivos de milagro”, dijo, y reveló que el lugar no tiene guardavidas y que quienes rescataron al ex DT de River y sus hijos eran bañeros que estaban de camino a almorzar.

