La discusión a los gritos de Martín Demichelis con su novia alertó a quienes los rodeaban en un estacionamiento de José Ignacio, al punto que al ver los forcejeos y llantos llegaron agentes de seguridad privada.

El hecho sucedió el martes por la tarde en el balneario de Uruguay, y las imágenes que pasaron en Puro Show fueron los momentos finales del cruce verbal de la pareja que lleva apenas tres meses.

“En ese video está Micaela al volante, con Demichelis ya enojado, levantando la mano. Los testigos que estaban ahí hablan de insultos, de gritos”, relató Matías Vázquez.

La discusión de Martín Demichelis con Micaela, su novia.

“Tanto fue así esto, que la seguridad del lugar se acercó para ver que estaba pasando en el estacionamiento de la Susana Beach, en José Ignacio”, continuó el conductor.

El hecho entre Martín y Micaela escaló a lo físico, sin que se desate una locura: “Cuando Martín se le tira encima, ella lo saca. (...) Ella no quería saber nada con este hombre. Vuelve a insistir en darle un beso”.

Entonces, Vázquez contó: “Gente que estaba en el estacionamiento empieza a decir que había un momento de tensión adentro de un auto. Avisan a los de seguridad y Demichelis sale del vehículo”.

Foto: RS Fotos

El momento más picante de la discusión de Martín Demichelis

Instantes más tarde, Vázquez puso al aire otro video y precisó: “Se bajó del auto y fue violentamente, esto es lo que habrían dicho los testigos presentes, a abrir la puerta y a querer sacarla del vehículo. () Ahí está el momento del beso, que le quiere dar un beso y ella corre la cara”.

Por su parte, Nancy Duré aportó detalles: “Él estaba buscando una reconciliación y evidentemente ella estaba muy enojada”.

Foto: RS Fotos

Si bien se especulaba con que Martín Demichelis le había presentado a sus hijos a Micaela, lo cierto es que Evangelina Anderson desmintió eso al tiempo que descartó haberse enfurecido por el gesto, y pidió que dejen a los menores fuera del asunto.

“Acá lo que yo tengo de información es que ella empieza a llorar. Ahí están los gritos. Y la gente de seguridad de balneario se acerca para ver qué está pasando. Porque los presentes contaron que había un hombre queriendo meterse por la fuerza en el auto de una mujer”, cerró Matías Vázquez.