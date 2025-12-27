En medio de un verano que lo tiene más relajado y lejos del ruido del fútbol, Martín Demichelis fue fotografiado disfrutando de un almuerzo distendido junto a sus hijos en un reconocido parador de playa. Pero hubo un detalle que no pasó desapercibido: la presencia de una misteriosa mujer que compartió gran parte de la jornada con él y los chicos.

Las imágenes muestran al ex de Evangelina Anderson, con quien tiene a sus hijos Bastian, Lola y Emma, caminando y sonriendo, mientras una joven de look descontracturado y lentes de sol aparece muy cerca del grupo familiar.

En otra de las postales, se la ve a ella tomada de la mano de una nena, lo que despertó algunas especulaciones sobre el presente sentimental de Martín.

¿Piedra libre para el amor?

