El escándalo por el divorcio entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis sumó un nuevo capítulo explosivo. Esta vez, la modelo decidió frenar en seco a Gustavo Méndez después de que el periodista asegurara en redes sociales que ella había comprado un lujoso departamento como parte del acuerdo de separación.

Todo empezó cuando Méndez publicó en su cuenta de X: “Evangelina Anderson compró el departamento del Chateau Libertador. Será propietaria, ídem Wanda Nara. Parte del divorcio con Demichelis”.

Según el periodista, la información ya había sido adelantada en el programa Implacables y apuntaba a un acuerdo millonario en la división de bienes.

Evangelina Anderson (Foto: captura de Desayuno Americano)

Qué dijo Evangelina Anderson sobre un acuerdo con Martín Demichelis

El cruce en X entre Gustavo Méndez y Eva Anderson.

Sin embargo, la respuesta de Evangelina no tardó en llegar y fue contundente. Desde su propia cuenta, la modelo desmintió la versión con ironía y enojo: “Me causa gracia que todas tus ‘primicias’ siempre son falsas”, disparó.

Gustavo Méndez. Foto: Fernando Halperín

Evangelina fue por más y sumó un dato clave para cerrar la polémica: “Yo tengo depto en Chateau desde el 2011”, escribió, dejando en evidencia que la propiedad no tiene nada que ver con su divorcio actual.

La modelo remató su mensaje con una frase filosa dirigida al periodista: “Cómo te gusta tirar frutas jaaj”.



