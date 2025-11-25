Tras un año separados, el divorcio de Martín Demichelis y Evangelina Anderson genera preocupaciones a los ex por la forma en la que se dividirán los bienes de la familia tras 18 años de matrimonio y tres hijos en común.

De acuerdo a Daniel Fava, el monto alcanzaría los 100 millones de dólares, una fortuna que el exfutbolista y actual técnico amasó a lo largo de una carrera de más de 20 años que se desarrolló en Inglaterra, España, Alemania, Argentina y México.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis. Crédito: Instagram

El panelista de A la Tarde hizo un pormenorizado detalle de los montos que manejan los abogados de los ex con miras a hacer una división de bienes lo más justa posible, aunque señaló que Demichelis podría estar ocultándole a su ex algunos ingresos no declarados. “Si Evangelina estuvo atenta, no se le escapa un dólar”, observó.

Leé más:

Evangelina Anderson se incomodó con las preguntas íntimas de Wanda Nara en MasterChef: “Que se vaya”

CÓMO SON LOS NÚMEROS EN JUEGO EN EL DIVORCIO DE EVANGELINA ANDERSON Y MARTÍN DEMICHELIS

De acuerdo a lo que expuso Fava en A la Tarde, Demichelis habría facturado como jugador y técnico unos 80 millones de dólares, a lo que habría que sumarle el departamento que tiene en el Chateau Libertador donde vive Evangelina con sus hijos, cuyo valor asciende a los 3.6 millones de dólares.

Además, el periodista deportivo hizo hincapié en la mansión que la ex pareja posee en Marbella y que haría ensombrecer a la “Casa de los sueños” que Icardi le “primereó” a Wanda Nara, que tiene un costo de nada menos que 9.8 millones de dólares.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis (Foto: Instagram)

A esto se le sumaría el dinero de la casa en Alemania que se vendió en 2022 en 6.8 millones de dólares cuando la pareja se mudó a Argentina para que él ejerciera como técnico de River Plate. Pero, además, el periodista contó que falta determinar dinero de cuentas bancarias abiertas en diversos países y otras propiedades menores para estimar el patrimonio total. Una fortuna de más de 100 millones de dólares.

Leé más:

Evangelina Anderson reveló si volvería a salir con un futbolista tras su separación de Martín Demichelis

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.