Tras separarse de Martín Demichelis, con quien compartió 18 años y tuvo tres hijos, Bastián, Lola y Emma, Evangelina Anderson fue categórica al hablar sobre la posibilidad de volver a estar en pareja con un jugador de fútbol.

En una entrevista con el programa Desayuno Americano, la modelo afirmó que no volvería a ser “botinera” y marcó un cierre definitivo a esa etapa de su vida.

Evangelina Anderson reveló si volvería a salir con un futbolista (Foto: captura de Desayuno Americano)

La respuesta de Evangelina Anderson sobre estar en pareja con otro futbolista:

Cuando fue consultada directamente sobre si repetiría la experiencia de tener una pareja en el fútbol, Evangelina Anderson respondió de manera contundente, agradeciendo lo vivido pero cerrando la puerta a futuro.

“Lo que viví estoy muy agradecida a la vida, a Dios y al universo por todo lo que viví, por mis hijos y todo fue tan lindo que no tengo más que palabras de agradecimiento. Ahora, ¿si estaría de vuelta con un jugador? No, no basta“, dijo Eva.

La reflexión de Anderson sobre vida que hizo siendo de “botinera”:

Evangelina también se refirió al estereotipo de la “botinera” y buscó desmitificar la idea de que estas mujeres dejan por completo de lado sus vidas personales por acompañar al deportista.

“Yo estudié mucho los años que vivía afuera, estudié marketing hice de maestra de inglés, estudié oratoria y se me recibió profesora de yoga, hice de todo y aparte crié a tres hijos“, enumeró Anderson.

