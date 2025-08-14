Confirmada la separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis, tras 18 años de amor, la modelo rompió el silencio y fue contundente.

Eva respondió si la ruptura con el padre de sus tres hijos es definitiva y si Martín le fue infiel, luego de que Pepe Ochoa asegurara que el exfutbolista estaría viviendo un romance con una DJ de Mar del Plata.

Foto: captura de pantalla de eltrece, Puro Show.

EVA ANDERSON, A FONDO SOBRE LA SEPARACIÓN DE DEMICHELIS

“Sí, estoy separada. No hubo terceros. No voy a dar detalles. Hay una familia, hay chicos”, comenzó diciendo Anderson ante el micrófono de Puro Show, eltrece.

Seria, continuó: “Estamos en eso (en el divorcio). Hace bastante de la separación. Son 18 años juntos. Es mucho tiempo. Tampoco voy a decir que estoy saltando en una pata. Obviamente, no... pero quedamos súper bien”.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis. Crédito: Instagram

Consultada por sus presuntos likes a un influencer, la modelo respondió con fastidio: “Dejen de inventar cosas. No estoy poniendo like a nadie que no conozco”.

“Entre nosotros está todo bien. Tenemos buen dialogo. No hay posibilidad de reconciliación y me quedo a vivir acá”, resumió Eva, antes de retirarse en el taxi que la aguardaba a la salida de Los 8 Escalones.

Contemplando que Evangelina no estaba dando detalles, el notero le disparó sobre el final de la nota: “¿Alguna vez te enteraste de una infidelidad de Martín?”. Y Anderson contestó: “No, no, no”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.