La historia de amor entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis siempre pareció inquebrantable. Sin embargo, en los últimos días comenzaron a circular fuertes rumores de separación que, aunque ninguno confirmó oficialmente, se alimentaron con las pistas que la modelo dejó en sus redes sociales.

En Telenoche repasaron las señales más comentadas. La primera: un video que Evangelina subió a Instagram Stories donde aparece encendiendo un sahumerio y hablando de “malas energías”: “Mirá, sale blanquito… dicen que cuando sale oscuro es porque hay mala onda”, explicó, y enseguida, muchos interpretaron el gesto como una indirecta hacia Demichelis.

Pero no fue lo único que llamó la atención. Según se pudo ver, Anderson ya no luce varios de los tatuajes que compartía con el DT, y que formaban parte de su historia juntos: “Se los borró“, remarcaron en el programa y finalizaron con el detalle más significativo: tampoco lleva puesto el anillo de casada.

¿Qué pasa entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis?

ASEGURAN QUE EVANGELINA ANDERSON Y MARTÍN DEMICHELIS ESTÁN SEPARADOS

Luego de dar varias pistas sobre la enigmática separación que trataron en LAM, Pepe Ochoa aseguró que Evangelina Anderson y Martín Demichelis le pusieron punto final a su historia de más de 15 años de amor, de los que nacieron sus hijos Bastian, Lola y Emma.

En pleno vivo del ciclo de América, el panelista afirmó sin rodeos: “Están oficialmente separados. Yanina lo ha contado en algún momento y después salió una desmentida, pero ya hablaron por separado en el colegio sobre esta situación por los hijos“, detalló, develando el misterio.

Pero el dato más picante llegó después. Según Ochoa, Evangelina habría iniciado un proceso para borrarse un tatuaje relacionado con el DT: “Se dijo que ella se había borrado unos tatuajes. Bueno, hablé con el tatuador y me confirmó que sí“.

La situación, lejos de quedarse en un simple rumor, incluyó hasta investigación propia: “Le pregunté a Evangelina, ‘¿te estás borrando el tatuaje de Martín?’ y me contestó ‘no, jajaja’”, lanzó. Y cerró: “Después le consulté qué se estaba haciendo, y dejó de responder. Entonces fui a buscar en el entorno del tatuador y me dijeron que efectivamente empezó el proceso para borrárselo“.