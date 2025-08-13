Juariu volvió a hacer de las suyas en el mundo del chimento digital. La panelista, conocida por su aguda observación en redes sociales, compartió en sus historias de Instagram una captura que no pasó desapercibida: Mauro Icardi figura entre los seguidores de Evangelina Anderson.

En la imagen se ve el perfil de la modelo, con sus 3,7 millones de seguidores, y al buscar el nombre del delantero del Galatasaray, aparece claramente que él la sigue. Debajo, la panelista escribió, con picardía: “¿Mauro ya la seguía?”.

El detalle llamó la atención porque llega justo cuando circulan versiones de que la modelo y el director técnico le habrían puesto punto final a su historia de amor de más de 15 años, y cuyo fruto de esa relación nacieron Bastian, Lola y Emma.

¡Tremendo!

Foto: Captura de Instagram Stories (@juariu) Por: Fabiana Lopez

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

ASEGURAN QUE EVANGELINA ANDERSON Y MARTÍN DEMICHELIS ESTÁN SEPARADOS

Luego de dar varias pistas sobre la enigmática separación que trataron en LAM, Pepe Ochoa aseguró que Evangelina Anderson y Martín Demichelis le pusieron punto final a su historia de más de 15 años de amor, de los que nacieron sus hijos Bastian, Lola y Emma.

En pleno vivo del ciclo de América, el panelista afirmó sin rodeos: “Están oficialmente separados. Yanina lo ha contado en algún momento y después salió una desmentida, pero ya hablaron por separado en el colegio sobre esta situación por los hijos“, detalló, develando el misterio.

Pero el dato más picante llegó después. Según Ochoa, Evangelina habría iniciado un proceso para borrarse un tatuaje relacionado con el DT: “Se dijo que ella se había borrado unos tatuajes. Bueno, hablé con el tatuador y me confirmó que sí“.

Foto: Instagram (@evangelinaanderson)

La situación, lejos de quedarse en un simple rumor, incluyó hasta investigación propia: “Le pregunté a Evangelina, ‘¿te estás borrando el tatuaje de Martín?’ y me contestó ‘no, jajaja’”, lanzó. Y cerró: “Después le consulté qué se estaba haciendo, y dejó de responder. Entonces fui a buscar en el entorno del tatuador y me dijeron que efectivamente empezó el proceso para borrárselo“.