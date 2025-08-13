No se detienen. Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez parecen disfrutar al máximo de mostrar cada detalle de su vida juntos, algo que contrasta con el bajo perfil que ambos solían tener en el pasado. Desde que oficializaron su romance, tras la escandalosa ruptura del futbolista con Wanda Nara, las redes sociales de la pareja se llenaron de postales de viajes, paseos y lujos.

Ahora, un nuevo video de Instagram encendió la polémica. Icardi grabó a la actriz pedaleando por un paisaje soñado y acompañó la escena con la frase: “Paseando por el Bósforo con mi princesa”.

Hasta ahí, todo parecía un gesto romántico más… pero los usuarios de las redes no dejaron pasar un detalle: el delantero ya había compartido exactamente el mismo plan con Wanda en reiteradas ocasiones. Las comparaciones no tardaron en llegar, y muchos interpretaron el gesto como una “mojada de oreja” para su ex.

¡Tremendo!

Foto: Instagram (@mauroicardi)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

MORIA CASÁN OPINÓ DE LAS PARTES ÍNTIMAS DE MAURO ICARDI Y DEJÓ UNA ESCANDALOSA FRASE: “ES MÁS LABURANTE”

Moria Casán volvió a demostrar que el filtro no está en su diccionario. Invitada a Infama, la diva fue consultada por la reciente publicidad que Wanda Nara protagonizó, en la que se burla de Mauro Icardi y su “maní”.

“¿Te parece que estuvo bien que haga la publicista el maní burlándose de Mauro?”, le consultaron a Moria. Directa, respondió: “Y me parece que ya a esta altura hacen cualquier cosa todos, ¿viste? El maní, el no manó. Si le da por el billete, ella (por Wanda) va por el billete”.

Pero la frase más explosiva llegó después: “Y no sé si tiene tan maní… ¿tan chiquita la tiene? A mí me da igual el hombre que no tenga pene, que tenga pene", atinó a decir. Y cerró, despertando la risa de todo el panel: “Prefiero que el que no tenga pene, mirá lo que te digo porque es más laburante”.