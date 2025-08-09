Después de que los hijos de la China Suárez regresaran a la Argentina, Mauro Icardi se quedó solo con la actriz en Estambul. La noticia generó revuelo entre los fanáticos, y el futbolista no tardó en mostrar en sus redes sociales cuál fue su primera actividad tras la partida de los menores.

Lejos de esconderse o evadir las cámaras, Icardi compartió a través de su cuenta oficial de Instagram un posteo en el que se lo ve entrenando con intensidad. Las imágenes muestran al delantero enfocado en su preparación física, listo para volver a jugar en el Galatasaray, su actual club en la liga turca.

Mauro Icardi (Foto: captura de Instagram).

El posteo demuestra su compromiso con el fútbol y su deseo de reincorporarse finalmente al equipo con el que firmaría contrato por dos años más, según informacion en las últimas horas en Intrusos. Mientras tanto, Eugenia se llamó a silencio y hasta el momento no se ha pronunciado en redes sociales.

NICOLÁS CABRÉ ACOMPAÑARÍA A RUFINA EN SU VUELTA A TURQUÍA

A raíz de la información que dio Paula Varela en el programa de América sobre la vuelta de Rufina a la Argentina, Karina Iavícoli sumo data que involucra al padre de la nena, Nicolás Cabré.

“Existe la posibilidad de que cuando ella retorne a Turquía sea acompañada por su papá, no está mal si Cabré acepta este ofrecimiento de la China”, dijo la panelista.

