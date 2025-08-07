Mientras La China Suárez enfrenta una nueva ola de críticas por su escandaloso romance con Mauro Icardi, las tensiones con Wanda Nara y las fricciones con Benjamín Vicuña, un inesperado video se volvió viral y la colocó, otra vez, en el centro de las redes sociales. Esta vez, no por sus decisiones amorosas, sino por el curioso temor que un niño siente hacia ella.

El clip, compartido por los padres del menor en TikTok, muestra al pequeño totalmente desconsolado al enterarse de que La China Suárez existe. Entre llantos, le pidió a sus padres: “Papá, mamá, si ven a La China Suárez, no quiero que se vayan. ¿Me lo prometen?”. La escena desconcertó tanto a los adultos como a los usuarios, que no tardaron en viralizar el momento.

Crédito: Tik Tok.

El temor del niño se intensificó cuando su madre le confirmó que la actriz sí era real: “Sí hijo, existe La China”. Al escuchar eso, el nene rompió en llanto y soltó una frase tan inocente como insólita: “Va a romper mi familia”.

LA REACCIÓN DE LA FAMILIA DEL NIÑO QUE TIENE MIEDO A LA CHINA SUÁREZ

Ante el revuelo, Manu Ansaldi, el papá del menor, decidió grabar una segunda parte para mostrar cómo siguió la historia. En el nuevo video, el nene aparece mucho más relajado: “Hola China, mi papá y mi mamá ya me contaron que no sos mala y que no te tengo que tener miedo”. Con una sonrisa, agregó: “Me dijeron que mi papá no se va a ir con vos porque está enamorado de mi mamá, así que todo bien, China”.

Crédito: Tik Tok

En la descripción, el padre aclaró que tuvieron una charla en familia y que, aunque no saben cómo su hijo conoció a la actriz, le explicaron que todo está bien y que no hay motivos para temerle.