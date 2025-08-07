El conflicto entre Benjamín Vicuña y Eugenia “la China” Suárez vuelve a escalar, pero esta vez en silencio. Luego de la fuerte pelea mediática por la autorización para que sus hijos viajaran a Turquía, los actores evitaron volver a hablar públicamente del tema, pero detrás de escena la tensión está lejos de calmarse.

En el ciclo El Diario de Mariana, Guido Záffora encendió las alarmas al revelar lo que se avecina: “Mañana la madre de la China va a ser la encargada de traer a Amancio y Magnolia a la Argentina. Ella viajó para acompañarlos de regreso”, contó.

Mientras tanto, Rufina, la hija mayor de Eugenia, fruto de su relación con Nicolás Cabré, se quedará en Turquía para comenzar el colegio: “Va a ir a una escuela cosmopolita, con una educación integral, autorizada por Cabré”, aclaró.

Pero lo que más llamó la atención fue lo que contó Záffora sobre el posible accionar de Vicuña: “Benjamín está agazapado, esperando su momento, lo sé. Además, la China borró el posteo del ‘papá del año’, lo eliminó de su feed”.

Según el panelista del programa de América, uno de los puntos que más enojó al actor chileno fue un posteo de Eugenia en el que hablaba de adicciones, algo que —sin nombrarlo directamente— él habría sentido como una indirecta.

Asimismo, también aportó información clave sobre el plano legal: “Hablé recién con Agustín y Lautaro Rodríguez, los abogados de la China. La semana que viene va a haber una reunión con Máximo Pietrachi, que representa a Vicuña”.

¿Habrá acciones legales por parte del actor contra su ex? El periodista fue contundente: “A mí me contaron que todo depende del día a día, de cómo funcionan las reuniones y los pedidos que ella haga. Pero sí, está re caliente“, cerró, contundente.

ÁNGEL DE BRITO CONTÓ TODA LA VERDAD SOBRE LA INFIDELIDAD DE VICUÑA A PAMPITA CON LA CHINA SUÁREZ

Ángel de Brito desempolvó uno de los escándalos más recordados del mundo del espectáculo argentino: la separación de Carolina “Pampita” Ardohain y Benjamín Vicuña tras la infidelidad con Eugenia “la China” Suárez. En una charla en Bondi, el conductor relató con lujo de detalles cómo fue aquella jornada que marcó un antes y un después en la vida de la modelo.

“Lo peor fue la separación con Vicuña, porque Pampita lo sufrió muchísimo, se le fue su proyecto de familia por una infidelidad, en realidad por muchas. Otras se las habían contado, había visto mensajes, pero esta la vio con sus propios ojos”, comenzó diciendo De Brito al aire.

Consultado sobre si había recibido la historia directamente de Pampita, el conductor despejó todas las dudas: “Nunca publiqué los mensajes, eso fue un fin de semana de terror para ella. Se filtró la información y le pregunto a Pampita, que me empieza a contar todo lo que vio en el motorhome. Me hizo todo el relato. Me dijo ‘Te cuento, pero no muestres los mensajes’”.

Según De Brito, todo estalló cuando la top recibió la información estando en el restaurante Gardiner, a pocos metros de la filmación donde se enamoraron Vicuña y la China: “Va a un motorhome y no lo emboca, después se va al otro y ahí los encuentra in fraganti. Benjamín estaba (cuenta en secreto a sus compañeros la frase que le dijo Carolina). Eso es lo que vio y ahí enloqueció”, cerró, dejando en claro que fue una escena que la modelo jamás olvidará.