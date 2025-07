Después de varios días de silencio, Benjamín Vicuña enfrentó la cámara de LAM, en medio de uno de los momentos más delicados en su vínculo con Eugenia “la China” Suárez, tras la fuerte publicación que ella hizo en Instagram, donde lo acusó de ser “mal padre”, entre otras cosas.

El actor chileno fue abordado después de pasar unos días con su familia y sus hijos, y de que se viralizara una postal familiar junto a su ex, Carolina “Pampita” Ardohain, con quien mantiene una relación armoniosa desde hace años. Sin embargo, la atención mediática se centró en su presente con la China y los escandalosos dichos que ella publicó en sus redes.

Consultado sobre cómo atraviesa estos momentos, Vicuña respondió con firmeza y serenidad: “Preocupándome de las cosas importante, hacer foco en mis hijos, en mi familia, en mi trabajo. Y seguir”, expresó.

Además, ante la pregunta sobre las duras palabras de su ex y si lo hirieron, fue contundente: “No me puedo hacer cargo de eso. Ya lo dije. No voy a hablar más del tema. Hay dolores mucho más fuertes”.

Por último, Vicuña dejó en claro que la sólo se comunica con la madre de sus pequeños Magnolia y Amancio a través de sus respectivos abogados: “No hay diálogo y es una pena, pero son cosas que pasan”.

Benjamín Vicuña: “No hay diálogo (con la China Suárez) y es una pena, pero son cosas que pasan”.

REVELARON CÓMO ES EL PERMISO DE BENJAMÍN VICUÑA PARA QUE LA CHINA SUÁREZ VIAJE CON SUS HIJOS A TURQUÍA

El conflicto parecía no tener fin, pero finalmente hubo acuerdo: Benjamín Vicuña autorizó a la China Suárez a viajar a Turquía con sus hijos, luego de una tensa disputa legal.

La información fue revelada en Implacables (el programa que conduce Susana Roccasalvo por elnueve), donde una panelista explicó el trasfondo del permiso: “En cuanto a la China, el viernes se firmó el acuerdo entre los abogados, porque ya no se habla más la China con Benjamín Vicuña, sino que habla Máximo Petracchi, el abogado de Benjamín Vicuña, y Agustín Rodríguez de la China Suárez”, detalló la periodista.

La disputa principal tenía que ver con la duración del viaje: “Estaban peleando por más de una semana porque Benjamín hablaba de siete días y el abogado quería más días”, agregó, dejando en claro que finalmente, se resolvió que los chicos podrán viajar por más de una semana, lo cual incluye varios días de vuelo y adaptación.

Y cerró: “Ahora están en la nieve,Benjamín con sus hijos. Regresa en una semanay le da el permiso a la China para viajar a Estambul con sus hijos”.