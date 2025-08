Ángel de Brito desempolvó uno de los escándalos más recordados del mundo del espectáculo argentino: la separación de Carolina “Pampita” Ardohain y Benjamín Vicuña tras la infidelidad con Eugenia “la China” Suárez. En una charla en Bondi, el conductor relató con lujo de detalles cómo fue aquella jornada que marcó un antes y un después en la vida de la modelo.

“Lo peor fue la separación con Vicuña, porque Pampita lo sufrió muchísimo, se le fue su proyecto de familia por una infidelidad, en realidad por muchas. Otras se las habían contado, había visto mensajes, pero esta la vio con sus propios ojos”, comenzó diciendo De Brito al aire.

Consultado sobre si había recibido la historia directamente de Pampita, el conductor despejó todas las dudas: “Nunca publiqué los mensajes, eso fue un fin de semana de terror para ella. Se filtró la información y le pregunto a Pampita, que me empieza a contar todo lo que vio en el motorhome. Me hizo todo el relato. Me dijo ‘Te cuento, pero no muestres los mensajes’”.

Según De Brito, todo estalló cuando la top recibió la información estando en el restaurante Gardiner, a pocos metros de la filmación donde se enamoraron Vicuña y la China: “Va a un motorhome y no lo emboca, después se va al otro y ahí los encuentra in fraganti. Benjamín estaba (cuenta en secreto a sus compañeros la frase que le dijo Carolina). Eso es lo que vio y ahí enloqueció”, cerró, dejando en claro que fue una escena que la modelo jamás olvidará.

LA PICANTE REACCIÓN DE ÁNGEL DE BRITO LUEGO DE QUE WANDA NARA CONTARA QUE LE DIJERON “TE AMO” A LA MADRUGADA

Luego de que Wanda Nara recurriera a su canal de WhatsApp para revelar que alguien la llamó a la madrugada para decirle “te amo” deslizando que estaba con unas copas demás, Ángel de Brito fue contundente al opinar sobre este tema.

“Wanda puso en su canal de WhatsApp que la llamó alguien borracho y le dijo ‘te amo’ a las 4 de la mañana”, fue el mensaje que le hizo llegar un usuario.

Fue entonces que, fiel a su estilo, el conductor de LAM dijo lo suyo en Instagram Stories, después de que se especulara con la posibilidad de que sea Mauro Icardi quien tuvo ese gesto con su ex después de que su actual pareja, Eugenia “la China” Suárez, se vaya de Turquía para regresar a la Argentina: “Cualquier borracho te dice eso a las 4 de la mañana”, lanzó, picante.