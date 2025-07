Ángel de Brito abrió el juego con sus seguidores en Instagram al activar la clásica cajita de preguntas para que le consultaran lo que quisieran. Y una de las inquietudes que le enviaron, llamó especialmente la atención.

“Ángel, ¿tendrías un hijo? ¿Adoptarías?”, fue la consulta directa de un usuario. Fiel a su estilo frontal y sin vueltas, el conductor de LAM respondió con una sola palabra: “No”.

De Brito suele compartir este tipo de intercambios con sus fans, donde no esquiva temas personales ni laborales, y en esta oportunidad dejó en claro que la paternidad no está en sus planes, ya sea biológica o mediante adopción.

Foto: Captura de Instagram Stories (@angeldebritooki) Por: Fabiana Lopez

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

ÁNGEL DE BRITO REVELÓ QUE SOFÍA PACHANO ESTÁ EMBARAZADA Y ESPERA SU PRIMER HIJO CON SANTI RAMUNDO

A poco de comenzar su programa, Ángel de Brito reveló que Sofía Pachano está esperando su primer hijo junto a su pareja, Santiago Ramundo.

“Antes empiezo con una buena noticia. Le quiero mandar un beso grande porque está embarazada de 12 semanas, está confirmado y ya se puede contar, Sofía Pachano. Un beso para vos y al abuelito, Aníbal Pachano, que nos está mirando en casa y que se está reponiendo de una pequeña operación”, comenzó diciendo el conductor de LAM en vivo.

“Un beso también a Ana Sanz, que también que va a ser abuela, los dos abuelos por primera vez. Sofía está de 12 semanas. Estaba esperando los resultados de un estudio y bueno, finalmente se filtró”, agregó.

Sofía Pachano y Santiago Ramundo en el estreno de La Ballena (Foto: Movilpress).

Y cerró: “Yo ya le había preguntado, así que me escribió a la tarde y me dijo ‘ya se puede contar, ya se puede confirmar’. Estaba un poquito enojada con esto de que se filtrara antes porque dijo ‘nadie me preguntó’. Y bueno, suele pasar cuando van al médico a hacerse análisis. Le mandamos un beso grande a Sofía y a toda la familia Pachano que los quiero mucho. Así que, a disfrutar de este embarazo, ya hablaremos con todos los protagonistas”.

¡Felicidades!