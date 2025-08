Benjamín Vicuña habló en Desayuno Americano sobre los trascendidos de la China Suárez, quien se quedaría en Turquía de forma definitiva, lo que involucra en la crianza de sus hijos en común.

“Estamos terminando las vacaciones de invierno, tranquilos con Benicio, Beltrán y Bauti, y Magnolia y Amancio están en Turquía pero vuelven ahora cuando terminan las vacaciones”, dijo firme el actor.

“¿Llegaron a un acuerdo en esto de la crianza compartida con Eugenia?“, le consultó luego el cronista y él remarcó: “No podemos seguir hablando más del tema porque la verdad que no da para más. Hay un arreglo, por supuesto, estamos buscando una manera para que puedan estar con su mamá y conmigo, para que vayan al colegio”.

Benjamín Vicuña habló en Desayuno Americano (Foto: captura de eltrece).

“Hoy habló Cabré del asunto por el tema de que su hija Rufina iba a quedarse allá, dijo que él habla siempre con ella del tema de la exposición. ¿Vos tenés comunicación con Amancio y Magnolia sobre estos temas?" , repreguntó el movilero y Vicuña expresó: “Son muy chiquitos, son muy chiquitos y no”.

“Es un tema delicado, pero que me imagino que en su momento vamos a saber hablar de eso. No me hagas hablar de Rufina, la amo. Es una niña hermosa, tiene un vínculo súper lindo también con Nico, pero cada uno educa y cada uno hace lo que puede”, sentenció Vicuña.

BENJAMÍN VICUÑA DESMINTIÓ LOS RUMORES DE CRISIS CON ANITA ESPASANDÍN

En el ida y vuelta con el programa de América, Benjamín Vicuña fue consultado sobre los rumores de crisis con Anita Espasandín luego de haber sido visto con Pampita en el Sur.

Benjamín Vicuña y Anita Espasandín (Foto: Movilpress)

"Estamos súper bien, muy contentos, enamoradísimos. Es una mujer que me acompaña, que está ahí al pie del cañón, y que la verdad que ha demostrado su grandeza", aclaró el reconocido actor.

