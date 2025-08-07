En medio del conflicto silencioso con Benjamín Vicuña por el viaje de sus hijos a Turquía, Eugenia “la China” Suárez compartió en sus redes sociales una foto donde se puede ver a Rufina, Magnolia y Amancio abrazados, sonrientes y disfrutando de una noche especial.

La actriz acompañó la postal con tres corazones rosas, dejando claro que el amor de sus hijos es su refugio más firme, a poco de que los menores de sus pequeños vuelvan a la Argentina.

Según había informado Guido Záffora en El Diario de Mariana, la madre de la China será la encargada de regresar a la Argentina junto a Magnolia y Amancio, los hijos que Suárez tuvo con Vicuña: “Ella viajó especialmente para acompañarlos de regreso”, detalló el panelista.

Por su parte, Rufina —fruto de la relación entre la China y Nicolás Cabré— se quedará en Turquía para iniciar el ciclo lectivo en un nuevo colegio: “Va a ir a una escuela cosmopolita, con una educación integral, autorizada por Cabré”, cerró Záffora.

LA CHINA SUÁREZ FOTOGRAFIÓ A MAURO ICARDI EN UNA SITUACIÓN ÍNTIMA Y ESTALLARON LAS REDES: “RIDÍCULOS”

Eugenia “la China” Suárez y Mauro Icardi volvieron a ser noticia, esta vez por una serie de fotos íntimas que compartieron en redes sociales y que generaron una catarata de comentarios en contra.

La pareja disfrutó de una romántica estadía en un exclusivo hotel spa de cinco estrellas en Estambul (Turquía) y, desde allí, el futbolista decidió publicar en su cuenta de Instagram un álbum de imágenes que su novia le tomó mientras él posaba frente al espejo, con el torso desnudo y afeitándose la barba.

En el reflejo se la puede ver a la China con una bata blanca y una cámara profesional en mano, capturando cada detalle de la escena. “Mi fotógrafa favorita”, escribió Icardi en la publicación que rápidamente se volvió viral.

Sin embargo, el momento de intimidad no fue bien recibido por los seguidores que criticaron duramente la exposición de la pareja. “¿Cómo se dice vergüenza ajena en turco?”, ironizó una usuaria. “¿Cuál de los dos es más ridículo?”, “Quieren llamar la atención” y “No lo dejan ni afeitarse en paz”, fueron algunos de los filosos comentarios que se vieron en el muro del deportista.

