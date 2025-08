La China Suárez está en Estambul con Mauro Icardi, pero también con sus hijos Rufina, Magnolia y Amancio.

En las últimas horas, subió una historia donde se vio a los menores caminando por una de las principales ciudades turcas.

Los tres están en composé, con looks a rayas en blanco y negro, en mezclas entre horizontales y verticales, pero en todos los casos con un estilo fino.

Los hijos de la China Suárez en Turquía | Créditos: Instagram @sangrejaponesa

MARTÍN CIRIO OPINÓ DE LA CHINA SUÁREZ Y MAURO ICARDI

En una nota con LAM, Martín Cirio fue consultado por la relación entre Eugenia Suárez y Mauro Icardi, que surgió tras la infidelidad del futbolista a Wanda Nara en 2021.

“¿Si le veo futuro a la pareja de la China con Mauro Icardi? Obvio que no. No, no, no”, le dijo La Faraona a Santiago Riva Roy en nota con LAM.

Y lo argumentó: “Están todo el tiempo demostrando ese amor exorbitante, que nadie tiene, que no existe”.