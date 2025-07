Martín Cirio habló sin filtros de la carta documento que le mandó China Suárez a fines del 2024 y le lanzó una letal chicana.

“Yo me acosté con un montón de casados, y lo hago ahora, pero no me hago amigo de sus mujeres”, disparó el streamer e influencer en nota con LAM, tras bautizar a Eugenia Suárez como “Tatiana”.

QUÉ DIJO MARTÍN CIRIO DE LA CARTA DOCUMENTO QUE LE MANDÓ LA CHINA SUÁREZ

Santiago Riva Roy: -La China Suárez te inició acciones legales. ¿Cómo va eso?

Martín Cirio: -Me llegó la carta documento, pero cuando vos mandás una carta documento después tenés que iniciar posta el juicio. Eso todavía no pasó. Yo creo que debe estar juntado pruebas, de cada stream. En algún momento me va a llegar.

Santiago Riva Roy: -¿Qué conclusión sacás de todo esto? ¿Wanda, la China, Mauro?

Martín Cirio: -Me chupa tres huevos. Me divierte. No lo juzgo desde el nivel moral. Yo me acosté con un montón de casados, y lo hago ahora.

Santiago Riva Roy: -Serías un Tatiano.

Martín Cirio: -No tan Tatiano porque yo no me hago amigo de sus mujeres.

Santiago Riva Roy: -Ahí está la guachada.

Martín Cirio: -Es raro. Yo no lo hice. Pero me he garchado a un montón de casados… Nunca miré a un novio de una amiga con otros ojos.

QUÉ ES SER UNA TATIANA PARA MARTÍN CIRIO

Martín Cirio, popularmente conocido en las redes sociales como La Faraona, apodó a China Suárez en un stream como “Tatiana” y el apodo se popularizó a escalas impensadas

Según Cirio, una Tatiana es una mujer que se siente atraída por la pareja de una amiga y hace todo lo que está a su alcance para seducirlo, conquistarlo.

El apodo nació por el romance que la actriz con Mauro Icardi. El futbolista le fue infiel a Wanda Nara con la China en una época que Suárez tenía diálogo y vínculo cercano con la conductora.

