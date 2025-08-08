Después de meses de rumores, confirmaciones y especulaciones, Eugenia “la China” Suárez y Mauro Icardi están haciendo oficial su nuevo comienzo en Turquía.

El delantero renovaría su contrato por dos años más, y la pareja, junto a los hijos de Eugenia, se mudan a una lujosa mansión en el barrio de Beşiktaş, un sector de Estambul que combina lo mejor de Europa con la modernidad y el movimiento cosmopolita que enamora a cualquiera.

Desde Intrusos revelaron que ya están en plena mudanza: “Oficialmente mudados”, dijo Eugenia en sus historias, mostrando un llavero con la “M” que simboliza su nuevo hogar, donde están reformando y comprando muebles nuevos. Entre las comodidades, la casa cuenta con baño turco y espacios amplios que permitirán a la familia moverse con libertad.

Foto: Instagram de China Suárez.

Pero no todo es color de rosa. La distancia con las hijas de Icardi, fruto de su anterior relación con Wanda Nara, sigue siendo un punto complicado. Desde que Mauro volvió a Turquía cortó todo contacto con Wanda, quien todavía no tiene respuesta judicial para garantizar su comunicación con las niñas. “Él en septiembre podría venir a Argentina y verlas, pero la justicia no hace nada para facilitar el contacto”, alertaron en el programa.

En medio de esto, se dio un episodio especial con Rufina, la hija mayor de la China con Nicolás Cabré, que hizo un viaje ida y vuelta a Argentina para despedirse de sus amigas y estar con su papá antes de iniciar las clases en Turquía. Según la información, existe la posibilidad de que la niña regrese a Estambul acompañada por Cabré, en una señal de buena voluntad y acuerdo para el bienestar de la niña.

Así, mientras Mauro e Eugenia comienzan una etapa dorada en Estambul, con trabajo, vida social y un hogar de ensueño, la familia se adapta a una compleja dinámica que sigue generando ruido en Argentina y las redes sociales. La China Suárez y Mauro Icardi pisan fuerte, pero la historia familiar sigue lejos de cerrarse.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

LA CHINA SUÁREZ COMPARTIÓ UNA TIERNA POSTAL DE SUS HIJOS EN TURQUÍA ANTES DEL REGRESO DE AMANCIO Y MAGNOLIA

En medio del conflicto silencioso con Benjamín Vicuña por el viaje de sus hijos a Turquía, Eugenia “la China” Suárez compartió en sus redes sociales una foto donde se puede ver a Rufina, Magnolia y Amancio abrazados, sonrientes y disfrutando de una noche especial.

La actriz acompañó la postal con tres corazones rosas, dejando claro que el amor de sus hijos es su refugio más firme, a poco de que los menores de sus pequeños vuelvan a la Argentina.

Según había informado Guido Záffora en El Diario de Mariana, la madre de la China será la encargada de regresar a la Argentina junto a Magnolia y Amancio, los hijos que Suárez tuvo con Vicuña: “Ella viajó especialmente para acompañarlos de regreso”, detalló el panelista.

Foto: Captura de Instagram Stories (@sangrejaponesa) Por: Fabiana Lopez

Por su parte, Rufina —fruto de la relación entre la China y Nicolás Cabré— se quedará en Turquía para iniciar el ciclo lectivo en un nuevo colegio: “Va a ir a una escuela cosmopolita, con una educación integral, autorizada por Cabré”, cerró Záffora.