Paula Varela aseguró en Intrusos que Rufina Cabré está regresando a la Argentina junto con sus hermanitos, la niñera y su abuela, la mamá de la China Suárez, y explicó el por qué del cambio de planes inicial, que era ya instalarse en Turquía en la nueva casa que tienen con Mauro Icardi.

“Está viajando Rufina con sus dos hermanitos desde Turquía a la Argentina, en la fila 8 están los tres niños, ella se ocupa los más pequeños junto a la niñera, y más adelante, en la fila 2 está la mamá de Eugenia con su pareja”, detalló la panelista.

Los hijos de la China Suárez en Turquía | Créditos: Instagram @sangrejaponesa

Entonces, la periodista reveló: “Los más pequeños se quedan con Benjamín Vicuña y Rufina con Cabré, que volvió porque extrañaba un poco y para aprovechar los días que todavía tiene libre porque recién a principios de septiembre arranca el colegio en Turquía”.

NICOLÁS CABRÉ ACOMPAÑARÍA A RUFINA EN SU VUELTA A TURQUÍA

A raíz de la información que dio Paula Varela en el programa de América, Karina Iavícoli sumo data del retorno de Rufina a la Argentina.

“Existe la posibilidad de que cuando ella retorne a Turquía sea acompañada por su papá, no está mal si Cabré acepta este ofrecimiento de la China”, dijo la panelista.

