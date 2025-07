Nicolás Cabré reapareció públicamente y sorprendió al dar a conocer un conmovedor gesto que tuvo su hija Rufina, fruto de su relación con Eugenia “la China” Suárez al escuchar a su compañerito hablando mal de su papá.

Indagado por Andy Kusnetzoff en Perros de la Calle (Urbana Play) sobre cómo hace para preservar su paz mental y la de su hija, el actor se sinceró: “Con naturalidad. Ella sabe perfectamente quiénes somos y su vida no tiene nada que ver con lo que se dice que es. Nosotros somos normales”, expresó.

"Yo me ocupo o trato de ocuparme de que ella entienda que lo importante en la vida es otra cosa”, agregó Nicolás, que ya anunció que se casará con su pareja, Rocío Pardo, con quien comenzó una historia de amor hace un año y medio.

Foto: Instagram (@nicolascabre80)

Fue entonces cuando compartió una anécdota que le llegó al corazón: “Hace poco, Rufi me dijo: ‘Un compañerito me dijo tal cosa sobre vos’. Y le pregunté qué le había respondido. Ella me miró y me dijo que le contestó: ‘Yo sé quién es mi papá y jamás haría una cosa así’“, relató conmovido.

Para Cabré, esa frase lo conectó directamente con su propia infancia y con la forma en la que su círculo más íntimo lo respaldaban: “Mis papás sabían quién era yo. Las buenas y las malas. Y no necesitaban leer ni ver nada. Rufi, hoy, tiene la misma claridad"

"Hoy me doy cuenta de que Rufi sabe quién soy. Y si antes no tenía necesidad de salir a hablar, ahora menos. Me quedo más que tranquilo sabiendo que ella tiene claras las cosas como son", cerró Cabré.

LA DRÁSTICA DECISIÓN QUE TOMÓ LA CHINA SUÁREZ CON SUS HIJOS TRAS REGRESAR A TURQUÍA

Este 8 de agosto marcará un antes y un después en la vida de Rufina Cabré, la hija mayor de la Eugenia “la China” Suárez y Nicolás Cabré. Según reveló Karina Iavícoli en Intrusos, la pequeña dará un paso fundamental y comenzará el colegio en Turquía, país donde su madre está instalada junto a su pareja, el futbolista Mauro Icardi.

“Tengo la confirmación. El 8 de agosto, Rufina Cabré empieza el colegio en Turquía. Va a ser doble escolaridad y bilingüe. Está totalmente asentada allá con su madre y la pareja”, reveló la panelista del programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich por América.

Además, reveló qué pasará con Magnolia y Amancio, frutos de la relación de Eugenia y Benjamín Vicuña: “No así los hermanos que retornan con su madre y la niñera, o sea la abuela de los más chiquitos”. “Esto es un bombazo”, cerró la periodista, sorprendiendo a sus compañeros con su fuerte información.