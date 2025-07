Con una carta documento de la China Suárez en su haber, Martín Cirio no se calla y sigue opinando sin filtros sobre la actriz y sus romances.

En una nota con LAM, el streamer fue consultado por la relación entre Eugenia Suárez y Mauro Icardi, que surgió tras la infidelidad del futbolista a Wanda Nara en 2021.

Foto: captura de pantalla de América TV, LAM.

MARTÍN CIRIO LANZÓ UN DEMOLEDOR VATICINIO SOBRE EL ROMANCE DE LA CHINA SUÁREZ E ICARDI

“¿Si le veo futuro a la pareja de la China con Mauro Icardi? Obvio que no. No, no, no”, le dijo La Faraona a Santiago Riva Roy en nota con LAM.

Y lo argumentó: “Están todo el tiempo demostrando ese amor exorbitante, que nadie tiene, que no existe”.

“Ella va corriendo a él, porque no puede parar de abrazarlo y se desespera”, detalló Martín Cirio.

Y finalizó letalmente: “Algo que nace así, no hay forma de que termine bien”.

