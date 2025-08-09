El último viernes, Rufina Cabré, junto a sus hermanos Magnolia y Amancio, llegaron a la Argentina luego de pasar dos semanas en Turquía. Los hijos de la China Suárez aterrizaron en un vuelo de Turkish Airlines proveniente de Estambul, donde habían estado alojados en la nueva casa que comparten con Mauro Icardi.

Los tres niños viajaron acompañados por su abuela materna, la pareja de esta y una niñera, en un regreso que marca el fin de unas vacaciones familiares en Medio Oriente. La visita a ese país formó parte de una estadía privada y familiar, alejada del foco mediático, aunque con gran repercusión en redes sociales.

Si bien el regreso de Rufina no estaba previsto, la hija de Nicolás Cabré decidió volver antes de empezar las clases en Estambul en septiembre. Así lo informó Paula Varela en Intrusos y explicó que hizo ese cambio de planes para pasar unos días más con sus seres queridos en Argentina.

En el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, Benjamín Vicuña fue quien los esperó con entusiasmo. El actor chileno se hizo presente junto a su hijo Benicio para recibirlos especialmente. La cálida recepción se dio en medio de rumores y especulaciones sobre su vínculo con la actriz.

LAS FOTOS DEL REENCUENTRO DE RUFINA CABRÉ, AMANCIO Y MAGNOLIA CON BENJAMÍN VICUÑA EN EL AEROPUERTO

El reencuentro de Benjamín Vicuña y Benicio con Magnolia y Amancio en el Aeropuerto tras su vuelta de Turquía (Foto: Movilpress).

Rufina Cabré volvió a la Argentina (Foto: Movilpress).

