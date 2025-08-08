Wanda Nara volvió a encender las redes con una de esas publicaciones que mezclan nostalgia, picardía y un toque de polémica. Durante su último viaje a Milán, la mediática se puso a ordenar y, en medio de la mudanza, dio con un verdadero tesoro: las camisetas más preciadas de Maxi López, su exmarido y padre de sus tres hijos.

“Mirá lo que encontramos haciendo mudanza... la emoción de los chicos es inexplicable. Cuántos recuerdos que vivimos en tantos países, cuántos goles gritamos con estos colores”, escribió Wanda, junto a un video donde se ven remeras del Barcelona, Gremio y otros clubes donde jugó el delantero.

Pero lo que más llamó la atención fue la frase que lanzó después, y que muchos interpretaron como una muestra de buena onda hacia su ex: “Te esperan acá camisetas para tus bebés también”, dijo en referencia a Elle y al hijo en camino que López espera con la modelo sueca, Daniela Christiansson.

El gesto sorprendió a sus seguidores, ya que, tras años de conflictos mediáticos y problemas legales por la cuota alimentaria, Wanda y Maxi parecen haber encontrado un punto de paz.

FUERTE POSTURA DE WANDA NARA CUANDO LE PREGUNTARON SI VOLVERÍA CON MAURO ICARDI

Wanda Nara volvió a prender fuego a Mauro Icardi, en medio de su guerra mediática y judicial por cuestiones referidas a las dos hijas que tienen en común, cuando le consultaron si estaba dispuesta a darle otra oportunidad al futbolista.

“¿Volverías con Mauro si te insiste?”, fue la consulta que le hizo un cronista a Wanda, tal como se pudo ver en Puro Show, el programa que conducen Pampito y Matías Vázquez por eltrece. A lo que la empresaria ni dudó: “No”, remarcó, tajante.

“¿Pero te insiste?”, indagaron. Y Wanda, una vez más, prefirió sembrar dudas sobre si la actual pareja de Eugenia “la China” Suárez le sigue escribiendo para intentar recomponer su vínculo: “No voy a hablar de eso”, cerró, entre risas pícaras.

