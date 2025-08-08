Lo que comenzó como una separación conflictiva y mediática, ahora se trasladó a un nuevo escenario: la batalla publicitaria.

Lejos de resolverse en lo judicial, el enfrentamiento entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo cargado de ironía y doble sentido, con empresas aprovechando el escándalo para posicionar sus marcas.

Todo empezó tras la filtración de un video íntimo de Mauro Icardi, hecho que rápidamente generó revuelo en redes sociales.

En medio de ese contexto, una conocida marca de maní contrató a Wanda Nara como imagen principal, en una campaña que ya tiene sus primeras imágenes y que juega abiertamente con el humor y el morbo mediático.

Wanda aparece en las piezas publicitarias haciendo alusión, con picardía, al escándalo que involucra a su ex.

Pero ahora, parece que Icardi prepara su contraataque. Según reveló el periodista Santiago Sposato en el programa DDM, una agencia de publicidad —que trabaja con jugadores de la Selección Argentina— acercó una propuesta a los representantes del futbolista para convertirlo en el protagonista de una nueva campaña.

Wanda Nara y Mauro Icardi (Fotos: redes sociales).

LOS DETALLES DE LA PROPUESTA PUBLICITARIA QUE LLEGÓ A MAURO ICARDI

El detalle que llamó la atención es el producto elegido: una hamburguesa XXL. La elección no sería casual, ya que haría referencia a otra filtración, aquella en la que se descubrió cómo Icardi solía referirse a las partes íntimas de Wanda Nara durante su relación.

“La propuesta es para que Mauro sea la cara de la hamburguesa XXL. Se lo hicieron llegar a sus representantes y están evaluando”, explicó Sposato.