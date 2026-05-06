La casa de Gran Hermano: Generación Dorada vivió uno de sus momentos más conmocionantes cuando Gisela “Yipio” Pintos fue llamada al confesionario y recibió una noticia que cambió por completo su destino dentro del juego.

Todo comenzó con una comunicación en vivo por parte de Gran Hermano, que le informó que su pareja había solicitado su salida inmediata del reality debido a una situación familiar delicada.

“Tu mamá está pasando por un problemita de salud que vos ya sabías antes de ingresar”, le explicaron, aclarando que no se trataba de algo grave, pero que requería su presencia fuera de la casa.

Foto: Captura (Telefe)

La noticia cayó como un golpe directo. Entre lágrimas, Yipio intentó procesar la información mientras escuchaba que la decisión final quedaba exclusivamente en sus manos.

Con la voz quebrada, explicó su situación personal: “Mi mamá está sola, mi pareja se está haciendo cargo, y además tengo una hija menor de edad. No tengo otra opción”, dijo, visiblemente desbordada.

Tras unos segundos de silencio y emoción, llegó la frase que lo cambió todo: “Decido irme con todo el dolor del mundo“, expresó, muy quebrada. La despedida fue uno de los momentos más fuertes de la noche. Entre abrazos, lágrimas y palabras de aliento de sus compañeros, Yipio recorrió la casa por última vez antes de salir por la puerta principal.

Foto: Captura (Telefe)

Foto: Captura (Telefe)

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¿A UN PASO DE ABANDONAR GRAN HERMANO? LA PARTICIPANTE QUE DESPERTÓ PREOCUPACIÓN POR SU SALUD DENTRO DE LA CASA

Momentos de máxima tensión se viven alrededor de Gran Hermano: Generación Dorada y esta vez no tiene que ver con estrategias ni peleas, sino con la salud de una de sus jugadoras: Daniela de Lucía.

En el ciclo Los Profesionales con Flor, el panel encendió las alarmas con información de último momento: “Se viene un nuevo abandono en Gran Hermano? ¿Se va alguien de la casa en los próximos minutos, horas, días? Es por un tema de salud que tenemos que confirmar“, comenzó diciendo Damián Rojo en vivo.

“Estamos hablando de Daniela de Lucía, quien ya había salido de la casa en su momento porque falleció su papá y después volvió a entrar. Y está esperando el resultado de un estudio médico. Esto lo dijo ella al aire”, agregó el panelista.

Foto: Web Por: Fabiana Lopez

“Hay quienes dicen, y están asegurando por estas horas —lo voy a dar en potencial porque no tenemos ese resultado— que tendría algún problema intestinal”, siguió.

“Hay quienes dicen, y están asegurando por estas horas —lo voy a dar en potencial porque no tenemos ese resultado— que (Daniela de Lucía) tendría algún problema intestinal”.

“Por ese motivo estaría bajando mucho de peso, no tendría el peso que tuvo siempre, su peso ideal. Si esto sigue así, en un rato nada más, como mañana, se estaría yendo de la casa de Gran Hermano”, cerraron en el ciclo de elnueve.