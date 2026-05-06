La casa de Gran Hermano: Generación Dorada volvió a ser escenario de un cruce picante que no pasó desapercibido. Esta vez, el protagonista del intento de chicana fue Juanicar, que quiso desafiar a Yanina Zilli, pero terminó pagando caro.

Todo comenzó cuando el joven intentó marcarle la cancha con una frase que buscaba ser filosa: “Se fue Brian (Sarmiento) y cambiaste un jefe por otro jefe”, lanzó. Sin embargo, lo que parecía una provocación simple terminó convirtiéndose en su peor jugada de la noche.

Sin dudarlo, Zilli le respondió con una catarata de frases que lo descolocaron por completo: “Primero, no tengo jefe. Segundo, juego sola. Tercero, vos decís que yo voy de reversa, mami…”, expresó, marcando territorio desde el primer segundo.

Foto: Capturas de video de X (@TronkOficial)

Lejos de bajar el tono, la exvedette siguió subiendo la intensidad: “¿Querés que me quede callada? Me gritaban todos, y si ahora estoy más tranquila es porque me pelearon menos”, siguió, dejando en claro que no piensa aceptar provocaciones sin contestar.

Pero el momento más fuerte llegó cuando decidió cerrar el tema con una definición que fue celebrada por algunos y temida por otros dentro de la casa: “Yo elijo mis batallas. Yo elijo a quién darle contenido y al que no tengo ganas no se lo doy”.

Foto: Capturas de video de X (@TronkOficial)

La frase cayó como un baldazo de agua fría en el ambiente, dejando a Juanicar prácticamente sin reacción y con el intento de chicana completamente desarmado frente al resto de los participantes.

Para rematar su postura, Zilli incluso explicó su estrategia dentro del juego: “Hay gente que me va a venir a pelear y no me voy a pelear, porque no tengo ganas de darle contenido. Que cada uno se busque su contenido”, cerró, en una definición que rápidamente se volvió de las más comentadas de la jornada.

¡Qué momento!

“Hay gente que me va a venir a pelear y no me voy a pelear, porque no tengo ganas de darle contenido“.

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¿A UN PASO DE ABANDONAR GRAN HERMANO? LA PARTICIPANTE QUE DESPERTÓ PREOCUPACIÓN POR SU SALUD DENTRO DE LA CASA

Momentos de máxima tensión se viven alrededor de Gran Hermano: Generación Dorada y esta vez no tiene que ver con estrategias ni peleas, sino con la salud de una de sus jugadoras: Daniela de Lucía.

En el ciclo Los Profesionales con Flor, el panel encendió las alarmas con información de último momento: “Se viene un nuevo abandono en Gran Hermano? ¿Se va alguien de la casa en los próximos minutos, horas, días? Es por un tema de salud que tenemos que confirmar“, comenzó diciendo Damián Rojo en vivo.

“Estamos hablando de Daniela de Lucía, quien ya había salido de la casa en su momento porque falleció su papá y después volvió a entrar. Y está esperando el resultado de un estudio médico. Esto lo dijo ella al aire”, agregó el panelista.

Foto: Web Por: Fabiana Lopez

“Hay quienes dicen, y están asegurando por estas horas —lo voy a dar en potencial porque no tenemos ese resultado— que tendría algún problema intestinal”, siguió.

“Hay quienes dicen, y están asegurando por estas horas —lo voy a dar en potencial porque no tenemos ese resultado— que (Daniela de Lucía) tendría algún problema intestinal”.

“Por ese motivo estaría bajando mucho de peso, no tendría el peso que tuvo siempre, su peso ideal. Si esto sigue así, en un rato nada más, como mañana, se estaría yendo de la casa de Gran Hermano”, cerraron en el ciclo de elnueve.