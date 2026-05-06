A poco más de dos semanas de su muerte, Luis Brandoni tuvo un emotivo homenaje en el Teatro Multitabaris, el mismo escenario donde trabajó por última vez. El encuentro se realizó este miércoles con la presencia de familiares, amigos, colegas y periodistas para recordar al reconocido actor.

En la ceremonia, pensada como un acto íntimo aunque abierto a la prensa, se repasó la extensa trayectoria de Brandoni en el teatro, el cine y la televisión. Además, se compartieron anécdotas y fragmentos de algunos de sus últimos trabajos.

Estuvieron presentes, entre otros, Carlos Rottemberg, Solita Silveyra, Gerardo Romano, Virginia Lago, Ana María Picchio, Rodrigo Noya, Malena Solda, Saula Benavente y las hijas del actor, Florencia y Micaela.

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LAS FOTOS DEL HOMENAJE A LUIS BRANDONI EN EL TEATRO MULTITABARÍS

Roberto Antier (Foto: Movilpress)

Malena Solda y Rodrigo Noya (Foto: Movilpress)

Micaela y Florencia Brandoni (Foto: Movilpress)

Saula Benavente, Ana María Picchio y Soledad Silveyra (Foto: Movilpress)

Carlos Rottemberg y Soledad Silveyra (Foto: Movilpress)

Gerardo Romano, Virginia Lago y Ana María Picchio (Foto: Movilpress)

Micaela y Florencia Brandoni (Foto: Movilpress)

Florencia Brandoni (Foto: Movilpress)

Micaela y Florencia Brandoni y Saula Benavente (Foto: Movilpress)

Soledad Silveyra (Foto: Movilpress)

El homenaje a Luis Brandoni (Foto: Movilpress)

Los famosos descubrieron la placa en homenaje a Luis Brandoni (Foto: Movilpress)

Los famosos descubrieron la placa en homenaje a Luis Brandoni (Foto: Movilpress)

Así es la placa en homenaje a Luis Brandoni en el Multitabarís (Foto: Movilpress)

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