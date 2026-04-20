La dupla que Luis Brandoni conformó con Ricardo Darín fue majestuosa, y en el día del fallecimiento del artista de 86 años su colega recordó con afecto los siete años compartidos con él en el unitario Mi Cuñado, y lamentó la frialdad de la relación en los últimos tiempos.

“Chau, Beto. ¡Te vamos a recordar y extrañar tanto!“, expresó Ricardo por la mañana a través de su cuenta de X.

El mensaje llegó con demora, ya que Darín se había enterado en la madrugada y por esa misma angustia se negó a enviar un saludo a una admiradora en la red social.

Foto: X

Ya con la triste noticia rebotando en todos los medios, Ricardo lo recordó en A la Barbarossa: “Era una mezcla interesante de un gran sentido del humor con un temperamento elevado, picante a veces, si era necesario. Defensor de muchas cuestiones, un tipo que siempre dio la cara, nunca se escondió. Sufrió en carne propia el exilio”.

“Estuvo de pie hasta el final, porque era un roble además. Yo siempre admiré su fortaleza, no solo físicamente, su temperamento muy entero. Es una gran pérdida. Hizo tantas cosas, y tantas cosas bien”, continuó.

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