Pasadas dos décadas de su estreno original, El Aura, la segunda y última película del recordado director Fabián Bielinsky, experimenta un renacimiento tras su reciente incorporación al catálogo de HBO Max. Es que el film logró posicionarse rápidamente entre lo más visto en el país y la región, permitiendo que nuevas generaciones descubran esta pieza tan oscura y psicológica como brillante.

Protagonizada por Ricardo Darín junto a figuras como Dolores Fonzi, este thriller neo-noir se aleja de las convenciones del género para sumergirse en la mente de un hombre atrapado entre la realidad y la fantasía criminal.

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Con una duración de 134 minutos, la película es una experiencia inmersiva que exige la atención absoluta del espectador, recompensándolo con una atmósfera de tensión constante y una factura técnica impecable.

De qué trata El Aura

La trama gira en torno a Esteban Espinoza, un taxidermista de carácter introvertido y sumamente inteligente que padece de epilepsia, quien vive obsesionado con la idea de cometer el “crimen perfecto”.

El El Aura, Darín se reencuentra con el recordado director Fabián Bielinsky, de Nueve Reinas.

Para él, los delincuentes comunes son torpes; cree que, con su capacidad de observación y planificación, podría ejecutar un asalto sin dejar rastro alguno. Su condición médica juega un rol crucial: antes de cada ataque epiléptico, experimenta “el aura”, un momento de confusión y lucidez extrema donde el tiempo parece detenerse.

La oportunidad de pasar de la teoría a la práctica surge durante una jornada de caza en los bosques de la Patagonia. Tras un accidente fortuito que termina con la vida de un guía de caza, Espinoza se apropia de la identidad y los planes del fallecido, quien estaba organizando el asalto a un camión blindado que transportaba la recaudación de un casino.

l tráiler de la película El Aura, con Ricardo Darín.

Así, lo que comienza como una fantasía mental se transforma en una peligrosa realidad donde el protagonista deberá lidiar con criminales reales y con su propia fragilidad física.

El legado trágico de Fabián Bielinsky

Tras el éxito arrollador de su ópera prima Nueve Reinas (2000), Fabián Bielinsky se tomó cinco años para perfeccionar el guion de El Aura.

A diferencia de la agilidad y el ritmo de los estafadores de calle, aquí optó por un ritmo pausado, casi hipnótico. Lamentablemente, Bielinsky falleció de un infarto en junio de 2006 en San Pablo, Brasil, apenas meses después del estreno de la película.

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Su muerte prematura a los 47 años truncó una carrera que prometía llevar al cine argentino a nuevas alturas, dejando a este largometraje como una prueba de su genialidad para narrar la amoralidad y la soledad humana.

Paisajes que hablan en la Patagonia

La película fue filmada principalmente en la provincia de Río Negro, utilizando los densos bosques y el clima frío de los alrededores de Bariloche.

La elección de estas locaciones no fue estética, sino narrativa: la inmensidad de la naturaleza patagónica funciona como un espejo del aislamiento interno del protagonista.

Los tonos grises y la luz natural contribuyen a que el espectador sienta la misma desolación que Espinoza en su laberinto mental.

Darín y su sombrío personaje en El Aura.

Cómo es el reparto de El Aura

Combina figuras consagradas con actores de gran intensidad dramática: