El cine de suspenso hispanoamericano tiene en Séptimo uno de sus exponentes más logrados, tensos y angustiantes. Esta coproducción entre Argentina y España, con Ricardo Darín y Belén Cuesta como protagonistas, logró cautivar a la audiencia de todo el mundo.

La película, disponible en HBO Max, navega con maestría entre el drama familiar y el thriller psicológico, logrando una atmósfera asfixiante que atrapa desde el primer fotograma hasta el desenlace. Además, durante su duración de 88 minutos, la cinta demuestra que no se necesitan excesos de metraje para construir un relato sólido.

De qué trata Séptimo

La trama sigue la historia de Sebastián, un abogado prestigioso que llega a un edificio de departamentos en el corazón de Buenos Aires para recoger a sus dos hijos, Luna y Luca.

// La joya oculta de Ricardo Darín: dura menos de 2 horas y fue multipremiada

El plan de la mañana es simple y rutinario: el padre debe bajar con ellos hasta la planta baja para llevarlos a la escuela. Como ocurre cada día, Sebastián propone una competencia amistosa: él bajará por el ascensor mientras los niños correrán por la escalera, para ver quién llega primero a la calle.

Darín antes de la pesadilla de todo padre en Séptimo.

Sin embargo, al llegar al séptimo piso y descender rápidamente, descubre con horror que sus hijos nunca aparecieron en la puerta de entrada. Lo que sigue es una desesperada y caótica búsqueda contrarreloj por los pasillos y recovecos del edificio, enfrentándose a la angustia, el misterio y la creciente sospecha de que algo mucho más oscuro y siniestro está ocurriendo.

La película brilla al transformar un entorno cotidiano y familiar en una verdadera pesadilla, donde la duda empieza a corroer los vínculos afectivos.

“Corrí como una rana... me la paso corriendo como un canguro, por todos lados”, reveló Darín sobre su personaje en una entrevista. Y destacó que “ocurre todo en 14 horas y el tipo enloquece en un día que tenía un plan totalmente distinto”.

Por su parte, Cuesta reflexiona: “Cuando una pareja se separa hay muchas cosas que han hecho que se separe y sin embargo cuando hay algo tan importante como tus hijos y si desaparecen, el objetivo es el mismo de los dos”.

Un pulso narrativo de alta precisión

Séptimo no solo destaca por la solidez de sus actuaciones, sino por la dirección de Patxi Amezcua. El cineasta, quien también escribió el guion del aclamado thriller El hombre de las mil caras, utiliza aquí el espacio limitado del edificio como un personaje más.

// Luis Tosar se luce en la nueva serie adictiva de Netflix que llegó al número 1

Su trabajo logra que el espectador sienta la misma claustrofobia que el protagonista, aprovechando los silencios y los rincones oscuros de la arquitectura porteña.

Es un ejercicio de estilo que demuestra que, a veces, la amenaza más aterradora no es un monstruo fantástico, sino el misterio oculto a plena vista.

Ricardo Darín y Belén Cuesta sufren porque no encuentran a uno de sus hijos en el edificio.

Cómo es el reparto de Séptimo

El elenco equilibra la experiencia de figuras consagradas del cine rioplatense y español: