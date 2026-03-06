Lo que está pasando con Los condenados es el típico fenómeno streaming que descoloca a la industria: una película que no hizo ruido masivo en su paso por cines (y en muchos mercados ni tuvo estreno tradicional fuerte) aterriza en plataforma de HBO Max, cae en el momento justo y se vuelve conversación.

En este caso, el dato duro es el que empuja el titular: según el seguimiento de rankings de FlixPatrol, debutó arriba de todo en una larga lista de países de la región y llegó a sostener el #1 simultáneo en 21 territorios.

La comparación que se instaló en notas de España y Argentina es jugosa: mientras títulos con perfil de premios acaparaban atención mediática, este thriller de terror “austero” fue el que terminó dominando el consumo real del público.

Y ahí aparece la clave: Los condenados no vende sustos fáciles, sino una situación límite y un dilema imposible. Es terror atmosférico, con naturaleza hostil y una comunidad al borde del hambre, más cerca del “horror de supervivencia” que de lo paranormal ruidoso.

La película sigue a una comunidad costera aislada que presencia un naufragio.

De qué trata Los condenados

Ambientada durante un invierno brutal del siglo XIX, la película sigue a una comunidad costera aislada que presencia un naufragio. En ese paisaje de escasez, la historia se vuelve una bomba ética: ayudar a los sobrevivientes puede significar condenar a los propios aldeanos (porque los víveres no alcanzan), pero mirar para otro lado es cruzar una línea moral de la que no se vuelve.

La protagonista es Eva, una viuda que queda en el centro de esa decisión y del clima social que se envenena cuando la supervivencia deja de ser un concepto abstracto. El director Thordur Palsson filma el conflicto como un descenso: no es “qué harías vos”, sino “qué te hace el entorno cuando ya no queda margen”.

El tráiler de la película Los Condenados.

En Latinoamérica, el estreno en HBO Max empujó el redescubrimiento: críticas y reseñas locales remarcaron cómo la película construye tensión con pocos elementos, apoyándose en el clima, la fotografía y el peso del dilema, más que en la pirotecnia.

Qué dijo la crítica de Los condenados

Atmósfera y Visuales: Se destaca por una fotografía “prístina” y deslumbrante que utiliza la naturaleza inhóspita de Islandia para crear tensión.

Terror y Trama: Es calificada más como un cuento de terror atmosférico que como una película de sustos, explorando temas de culpa y locura tras un naufragio. Algunos críticos la consideran una buena pieza de “folk horror” europeo.

Actuaciones: La interpretación de Odessa Young es considerada fuerte y central para sostener la narrativa.

Previsible: Algunos señalan que, a pesar de su belleza técnica, la historia es previsible y a ratos repetitiva.

Los condenados es furor en HBO Max.

