Desde su desembarco en HBO Max, Pecadores volvió a instalarse como uno de los títulos más comentados del año. Dirigida por Ryan Coogler y protagonizada por Michael B. Jordan, la película no solo arrasó en la temporada de premios, sino que se convirtió en la producción más nominada al Oscar en su edición.

Con una propuesta que mezcla terror, drama histórico y crítica social, Pecadores reformula el mito vampírico desde una perspectiva política y simbólica. Pero más allá de su impacto visual y narrativo, el film está cargado de detalles que amplían su universo.

De qué trata Pecadores

La historia sigue a los hermanos gemelos Smoke y Stack (Michael B. Jordan), dos figuras carismáticas que regresan a su ciudad natal con la intención de abrir un club nocturno. Lo que comienza como un proyecto ambicioso pronto se convierte en el epicentro de una serie de acontecimientos violentos ligados a fuerzas oscuras.

Sinners ostenta una calificación casi perfecta y se puede ver por Max.

En ese contexto aparece Remmick (Jack O’ Connell), un personaje enigmático cuya presencia altera el equilibrio del lugar y activa una cadena de sucesos cada vez más inquietantes. La película combina elementos sobrenaturales con tensiones raciales, sociales e históricas que atraviesan a sus protagonistas.

A medida que la noche avanza, el club se transforma en un escenario de enfrentamientos, revelaciones y sacrificios. El relato propone una lectura que va más allá del terror clásico y conecta el mito vampírico con heridas colectivas del pasado.

5 datos sorprendentes que quizás no notaste

Uno de los detalles más comentados es la presencia de buitres en escenas clave, especialmente cuando aparece Remmick o durante la inauguración de la cantina. Estas aves funcionan como presagio de muerte y anticipan momentos decisivos de la trama.

Otro punto significativo es el verdadero nombre de los hermanos. Smoke y Stack se llaman en realidad Elías y Elijah, variantes del mismo nombre en diferentes idiomas. Esa elección refuerza la idea de que representan dos caras de una misma identidad.

La historia de Pecadores está ambientada en el Mississippi de 1932,

El origen irlandés de Remmick también tiene peso simbólico. El personaje menciona la colonización británica y su historia personal, agregando una capa histórica que dialoga con el conflicto central del film.

En el plano visual, los ojos rojos de los vampiros están inspirados en la figura de la Muerte de El gato con botas: El último deseo, un guiño estilístico que conecta con una estética contemporánea del terror.

ALERTA DE SPOILER. Por último, la escena post créditos revela que el club de Sammie se llama “Pearlines”, en homenaje a un amor perdido. Además, en la banda sonora oficial pueden encontrarse imágenes y portadas de periódicos ficticios que amplían el trasfondo histórico de los personajes.

Con simbolismo, tensión y múltiples lecturas posibles, Pecadores se consolida como una de las producciones más ambiciosas del año y una de las más vistas en HBO Max.

