HBO Max anunció su programación para 2026 durante el HBO Max upfront, encabezado por Casey Bloys, Juan Solá, Sergio Nakasone y Anouk Aaron, con la conducción de Isabel Macedo. La plataforma propone un año completo de estrenos globales, producciones latinoamericanas, animación, docuseries y deportes en vivo.
Tras un 2025 histórico marcado por fenómenos culturales, HBO Max redobla su apuesta y detalla los títulos que marcarán tendencia en los próximos doce meses. A continuación, la lista completa organizada para una lectura clara y cómoda.
GRANDES ESTRENOS GLOBALES
El Caballero de los Siete Reinos: El 19 de enero llega esta precuela de Game of Thrones protagonizada por Peter Claffey y Dexter Sol Ansell. Ya está renovada para una segunda temporada.
La Casa del Dragón – Temporada 3: Se estrena a mediados de 2026. Tiene confirmada también la cuarta y última temporada. Cuenta con los regresos de Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Matt Smith y más.
Euphoria – Nueva temporada: Estrena en el segundo trimestre con el regreso de Zendaya, Sydney Sweeney, Jacob Elordi y gran parte del elenco. Debutan Rosalía, Natasha Lyonne, Eli Roth y Marshawn Lynch.
Stuart Fails to Save the Universe: Es un spin-off de The Big Bang Theory en el que Kevin Sussman retoma su papel de Stuart Bloom. Cuenta con producción de Chuck Lorre, Zak Penn y Bill Prady
Linternas (Lanterns): Estrena en el tercer trimestre de 2026, y está protagonizada por Aaron Pierre y Kyle Chandler como los Green Lanterns John Stewart y Hal Jordan.
NUEVAS SERIES GLOBALES
Half Man: creada por Richard Gadd, autor de Bebé Reno (Baby Reindeer).
Rooster: comedia protagonizada por Steve Carell ambientada en un campus universitario
DTF St. Louis: miniserie protagonizada por Jason Bateman, David Harbour y Linda Cardellini. Estrena en el segundo trimestre
Una nueva comedia de Sharon Horgan con el título aún no revelado.
War: thriller legal británico con Dominic West y Sienna Miller
NUEVAS TEMPORADAS INTERNACIONALES
The Pitt: la ganadora del Emmy a mejor serie dramática estrena sus nuevos episodios el 9 de enero.
La Edad Dorada
Hacks: llegan nuevos episodios protagonizados por Jean Smart y Hannah Einbinder.
Duna: La Profecía – Temporada 2
Industry: La nueva temporada estrena en enero
The Comeback: regresa 20 años después de su primera temporada y estrena en el segundo trimestre.
PRODUCCIONES LATINOAMERICANAS
Como Agua para Chocolate – Temporada 2: estrena el 15 de febrero y cuenta con producción ejecutiva de Salma Hayek Pinault.
Universo Chespirito: Después de la bio serie Chespirito: Sin querer queriendo llegan Don Ramón y Los Colorado (serie animada)
Ciudad de Dios: La lucha no para – Temporada 2: estrena en la segunda mitad del año, continúa seis meses después del final de la primera temporada y se suma Matheus Nachtergaele.
PRODUCCIONES ARGENTINAS
Cautiva: está asada en un caso real argentino y la protagonizan por Carolina Kopelioff y Lorena Vega.
Viudas Negras: P*tas y Chorras – Temporada 2: con el regreso de Malena Pichot y Pilar Gamboa.
Máxima – Temporada 2: siempre protagonizada por Delfina Chaves. Estos episodios están enfocados en la boda real y los desafíos dentro de la monarquía.
Margarita – Temporadas 2 y 3
La Masacre de Flores: docuserie dirigida por Juan José Campanella con el testimonio de Matías Bagnato, único sobreviviente de la tragedia.
DOCUSERIES LATINOAMERICANAS
Los Asesinos de Colosio: investigación del magnicidio del candidato presidencial mexicano de 1994.
Muerte y Misterio en la Amazonia: caso de más de 40 años sobre una ciudad perdida en la selva brasileña
NOVELAS LATINOAMERICANAS
Colisión: novela mexicana protagonizada por Macarena Achaga
Doña Beja: superproducción brasileña ambientada en época colonial que llega el 2 de febrero.
ANIMACIÓN PARA ADULTOS
La Huella del Oro: es la primera producción de Adult Swim realizada en Argentina y fue creada por Daniel Duche.
Primal – Temporada 3: el esperado regreso de la serie de Genndy Tartakovsky.
Rick & Morty: nuevos episodios del clásico de Adult Swim
CONTENIDOS INFANTILES
El Maravillosamente Extraño Mundo de Gumball: nuevos episodios llegan en febrero.
Peppa Pig: regresa con nuevas aventuras y un hermanito nuevo.
Batwheels: nuevos episodios
Jóvenes Titanes en Acción: más entregas para público infantil y familiar.
DEPORTES EN HBO MAX
Liga Profesional de Fútbol – Argentina: Torneo Apertura, Clausura y Trofeo de Campeones. Alianza con AFA renovada hasta 2031
NBA: selección de partidos disponible para suscriptores
