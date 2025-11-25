HBO Max anunció su programación para 2026 durante el HBO Max upfront, encabezado por Casey Bloys, Juan Solá, Sergio Nakasone y Anouk Aaron, con la conducción de Isabel Macedo. La plataforma propone un año completo de estrenos globales, producciones latinoamericanas, animación, docuseries y deportes en vivo.

Tras un 2025 histórico marcado por fenómenos culturales, HBO Max redobla su apuesta y detalla los títulos que marcarán tendencia en los próximos doce meses. A continuación, la lista completa organizada para una lectura clara y cómoda.

GRANDES ESTRENOS GLOBALES

El Caballero de los Siete Reinos: El 19 de enero llega esta precuela de Game of Thrones protagonizada por Peter Claffey y Dexter Sol Ansell. Ya está renovada para una segunda temporada.

La Casa del Dragón – Temporada 3: Se estrena a mediados de 2026. Tiene confirmada también la cuarta y última temporada. Cuenta con los regresos de Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Matt Smith y más.

Euphoria – Nueva temporada: Estrena en el segundo trimestre con el regreso de Zendaya, Sydney Sweeney, Jacob Elordi y gran parte del elenco. Debutan Rosalía, Natasha Lyonne, Eli Roth y Marshawn Lynch.

Stuart Fails to Save the Universe: Es un spin-off de The Big Bang Theory en el que Kevin Sussman retoma su papel de Stuart Bloom. Cuenta con producción de Chuck Lorre, Zak Penn y Bill Prady

Linternas (Lanterns): Estrena en el tercer trimestre de 2026, y está protagonizada por Aaron Pierre y Kyle Chandler como los Green Lanterns John Stewart y Hal Jordan.

NUEVAS SERIES GLOBALES

Half Man: creada por Richard Gadd, autor de Bebé Reno (Baby Reindeer).

Rooster: comedia protagonizada por Steve Carell ambientada en un campus universitario

DTF St. Louis: miniserie protagonizada por Jason Bateman, David Harbour y Linda Cardellini. Estrena en el segundo trimestre

Una nueva comedia de Sharon Horgan con el título aún no revelado.

War: thriller legal británico con Dominic West y Sienna Miller

NUEVAS TEMPORADAS INTERNACIONALES

The Pitt: la ganadora del Emmy a mejor serie dramática estrena sus nuevos episodios el 9 de enero.

La Edad Dorada

Hacks: llegan nuevos episodios protagonizados por Jean Smart y Hannah Einbinder.

Duna: La Profecía – Temporada 2

Industry: La nueva temporada estrena en enero

The Comeback: regresa 20 años después de su primera temporada y estrena en el segundo trimestre.

Duna, la versión de Denis Villeneuve del clásico de ciencia ficción tiene una serie en HBO que estrena su segunda temporada.

PRODUCCIONES LATINOAMERICANAS

Como Agua para Chocolate – Temporada 2: estrena el 15 de febrero y cuenta con producción ejecutiva de Salma Hayek Pinault.

Universo Chespirito: Después de la bio serie Chespirito: Sin querer queriendo llegan Don Ramón y Los Colorado (serie animada)

Ciudad de Dios: La lucha no para – Temporada 2: estrena en la segunda mitad del año, continúa seis meses después del final de la primera temporada y se suma Matheus Nachtergaele.

PRODUCCIONES ARGENTINAS

Cautiva: está asada en un caso real argentino y la protagonizan por Carolina Kopelioff y Lorena Vega.

Viudas Negras: P*tas y Chorras – Temporada 2: con el regreso de Malena Pichot y Pilar Gamboa.

Máxima – Temporada 2: siempre protagonizada por Delfina Chaves. Estos episodios están enfocados en la boda real y los desafíos dentro de la monarquía.

Margarita – Temporadas 2 y 3

La Masacre de Flores: docuserie dirigida por Juan José Campanella con el testimonio de Matías Bagnato, único sobreviviente de la tragedia.

DOCUSERIES LATINOAMERICANAS

Los Asesinos de Colosio: investigación del magnicidio del candidato presidencial mexicano de 1994.

Muerte y Misterio en la Amazonia: caso de más de 40 años sobre una ciudad perdida en la selva brasileña

NOVELAS LATINOAMERICANAS

Colisión: novela mexicana protagonizada por Macarena Achaga

Doña Beja: superproducción brasileña ambientada en época colonial que llega el 2 de febrero.

ANIMACIÓN PARA ADULTOS

La Huella del Oro: es la primera producción de Adult Swim realizada en Argentina y fue creada por Daniel Duche.

Primal – Temporada 3: el esperado regreso de la serie de Genndy Tartakovsky.

Rick & Morty: nuevos episodios del clásico de Adult Swim

CONTENIDOS INFANTILES

El Maravillosamente Extraño Mundo de Gumball: nuevos episodios llegan en febrero.

Peppa Pig: regresa con nuevas aventuras y un hermanito nuevo.

Batwheels: nuevos episodios

Jóvenes Titanes en Acción: más entregas para público infantil y familiar.

DEPORTES EN HBO MAX

Liga Profesional de Fútbol – Argentina: Torneo Apertura, Clausura y Trofeo de Campeones. Alianza con AFA renovada hasta 2031

NBA: selección de partidos disponible para suscriptores

