María Abadi (40) es una actriz argentina reconocida por su versatilidad en cine, teatro y televisión. En los últimos días volvió a ganar notoriedad por su participación en Envidiosa 3, la serie de Netflix donde se luce con un papel clave como Lola, la chef que trabaja con Matías (Esteban lamothe) y provoca los celos de Vicky (Griselda Siciliani).

María Abadi. Instagram abadimariaok

Quién es María Abadi, “Lola” en Envidiosa 3

Cine: Debutó con el protagónico de “Meme” en Géminis (2005), película de Albertina Carri. Luego participó en títulos como Capital (todo el mundo va a Buenos Aires) y El gato desaparece.

María Abadi, el Puma Goity y Francella en El Encargado. (Foto: Star+)

Televisión: Saltó a la popularidad con sus personajes de Érica Donosso en Montecristo (2006) e Irina Zabaleta en Ciega a citas (2009). También formó parte de El Encargado, Argentina, tierra de amor y venganza y Pequeña Victoria, entre otras ficciones destacadas.

Teatro: Actuó en obras como Cyrano, La vida breve y Hace seis horas jamás te hubiera golpeado. Además, es autora de Nave, pieza que recibió elogios por su propuesta íntima y contemporánea.

Las fotos de María Abadi en Envidiosa 3

María Abadi y Agustín Aristarán. Foto: Instagram @abadimariaok

María Abadi y Agustín Aristarán. Foto: Instagram @abadimariaok

María Abadi y Esteban Lamothe en Envidiosa 3. Foto: Instagram @abadimariaok

María Abadi en Envidiosa 3. Foto: Instagram @abadimariaok

María Abadi y Esteban Lamothe en Envidiosa 3. Foto: Instagram @abadimariaok

Su vínculo con la astrología

Además de su trayectoria actoral, Abadi se formó de manera profunda en astrología y actualmente ofrece lecturas de cartas natales. Ha contado en entrevistas que esta disciplina se convirtió en una forma de expresión y también en una salida laboral paralela, aunque no fue algo que planeara desde el inicio.

Los rumores de romance entre María Abadi y el Puma Goity

Puma Goity y María Abadi. Foto: Movilpress

María Abadi y el Puma Goity se conocen desde 2004, cuando ella daba sus primeros pasos como actriz. Trabajaron juntos en Los Roldán y más adelante coincidieron en Proyecto Alivión y Mujeres asesinas. Su último proyecto en común fue El Encargado, la serie de Star+.

Compartieron escenario en la obra Cyrano, dirigida por Willy Landín y adaptada por Gonzalo Demaría. Fue en 2023, en una aparición pública de ambos, en la que surgieron los rumores de romance. “Son tan insólitos que hasta parece una joda. Con el Puma estamos trabajando juntos y por eso fuimos juntos a ese evento”, desmintió María.

“Es hermoso cómo inventan”, añadió la actriz en una entrevista con La Nación.

Datos personales

Nació en Buenos Aires el 16 de noviembre de 1985 .

Es hija del reconocido psicoanalista José Eduardo Abadi.

