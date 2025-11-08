Netflix anunció la fecha de estreno de la tercera temporada de Envidiosa, una de las producciones argentinas más exitosas de los últimos años.

La ficción protagonizada por Griselda Siciliani regresará el 19 de noviembre, con nuevas historias, conflictos emocionales y la incorporación de figuras que prometen renovar la trama.

LAS NUEVAS CARAS DE LA TERCERA TEMPORADA

Creada por Adrián Suar y escrita por Carolina Aguirre, la serie amplía su elenco con tres nombres que llaman la atención: el humorista Agustín “Soy Rada” Aristarán, la actriz María Abadi y la cantante Nicki Nicole, quien hará su debut como actriz interpretando a un personaje llamado Virtudes.

Agustín “Rada” Aristarán (Foto: Movilpress)

Además, se suman como invitados Julieta Cardinali, Sebastián Wainraich, José “El Purre” Giménez Zapiola y Agustina Suásquita (Papry), quienes acompañarán al elenco original en varios episodios.

Nicki Nicole se suma a Envidiosa. Foto: X | oliverquirozok

ASÍ SERÁ ENVIDIOSA 3

En esta nueva entrega, compuesta por diez episodios, la historia retoma la vida de Vicky (Siciliani) en un momento de transición. Tras superar parte de sus inseguridades, intenta consolidar su relación con Matías (interpretado por Esteban Lamothe). Sin embargo, la estabilidad sentimental trae consigo nuevas presiones, dilemas profesionales y una crisis de identidad que la obliga a reencontrarse consigo misma.

La serie explora con humor y sensibilidad temas como la maternidad, los celos y las exigencias del éxito personal y laboral, pilares que volvieron a Envidiosa un fenómeno entre el público. La psicóloga Fernanda (Lorena Vega) también regresa como una de las figuras más queridas, con las terapias que se convirtieron en sello de la serie.

Griselda Siciliani en Envidiosa 2. Foto: Netflix

UN ELENCO DE PRIMERA Y UNA HISTORIA QUE SIGUE CRECIENDO

El elenco principal mantiene a Pilar Gamboa, Violeta Urtizberea, Marina Bellati, Bárbara Lombardo, Susana Pampín, Adrián Lakerman y Lorena Vega, quienes continúan desarrollando los vínculos que marcaron las temporadas anteriores.