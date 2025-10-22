La cuenta de Instagram Chenetflix lanzó un avance de la tercera temporada de la serie argentina Envidiosa, protagonizada por Griselda Siciliani.

Aunque no se han precisado todos los detalles de la trama, este adelanto confirma que la producción de la tercera entrega está en marcha y que volverán los elementos que caracterizan la ficción: crisis existencial, relaciones amorosas difíciles y humor ácido.

En el video podemos ver a Vicky, la protagonista de la serie, que vive su relación con Matías tras dos temporadas a puro “tire y afloje” con su relación anterior.

Pilar Gamboa con sus compañeras de Envidiosa. (Foto: @pilargamboaa)

En esta tercera etapa, la diseñadora de interiores debe enfrentarse a los celos, el deseo de ser madre, su concepción sobre el casamiento y otras cuestiones.

¿Cuándo se estrena la temporada 3?

El clip filtrado en la cuenta de Netflix de Argentina cierra con la fecha de estreno planificada para esta tercera entrega el próximo 19 de noviembre.

Lo que traerá la nueva temporada: novedades del elenco y trama

Se incorpora al elenco la cantante argentina Nicki Nicole, en lo que será su debut actoral. Interpretará un personaje llamado “Virtudes”.

La serie continuará explorando la vida de Vicky, esta vez con nuevos giros en su vida amorosa y personal.

Se espera que el tono y estilo —comedia dramática, con sensibilidad e ironía— se mantengan, siguiendo lo que ya funcionó en las dos primeras temporadas.

¿Por qué genera tanta expectativa?