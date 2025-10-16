El éxito de Envidiosa en Netflix fue rotundo, no solamente en Argentina, sino en otros países de la región e incluso en continentes donde no se habla español. Griselda Siciliani reveló los motivos.

En su visita a Un Día Perdido, la actriz se sometió al interrogatorio de Mario Pergolini, que le preguntó sobre la buena recepción que la serie tuvo en variados públicos.

“No sé qué fue lo que imaptó. Supongo que es una combinación de todo. Es un evento espectacular, soñado. El guión… Es una fórmula medio mágica que, si supiéramos cómo es, haríamos siempre lo mismo”, reveló Griselda.

ENVIDIOSA: SECRETOS DE LA TERCERA TEMPORADA

En un breve raconto, Griselda Siciliani contó las diferentes posturas de su papel en cada temporada de la serie.

Griselda Siciliani brindó detalles de la tercera temporada de Envidiosa en Netflix: “El personaje…”(Foto: @pilargamboaa)

“El personaje es una basura. En la segunda temporada es más basura todavía. En la tercera, es pollito mojado”, sentenció.

Y cerró: “Sale en noviembre. da en la tercera temporada. Hay una escena que tiene muchas cosas que no estaban en el guión”.