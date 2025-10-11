Netflix lanzó “Rockstar: DUKI desde el fin del mundo”, el documental sobre el artista. Claro que participa Emilia Mernes, quien dejó detalles reveladores de la relación.

En uno de los cortos, la cantante relató cómo nació el amor. “Conocía a Duki, lo que se escuchaba. Y, cuando tuve la oportunidad de conocerlo como persona, fue lo que me enamoró, digamos”, empezó.

A lo que agregó: ”Y yo me acuerdo que pensaba: ‘Dios. ¿Cómo yo le voy a presentar a mi papá a un cara tatuada?’”.

EMILIA CONTÓ CÓMO EMPEZÓ SU HISTORIA CON DUKI

En su relato, la artista recordó el paso a paso de la noche que marcó un clic en su relación: “Me acuerdo que nos quedamos los dos solos en el sillón. Sentí muchas ganas de decirle que me gustaba o de darle un beso, pero no me animé”.

Finalmente, confesó: “Entonces, él se fue y cuando se va le mando un mensaje y le digo: ‘Mirá, Mauro. La verdad es que te voy a ser sincera. Me moría de ganas de darte un beso’. Y me dice: ‘No. Vuelvo’. Desde ese primer beso, no nos separamos más”.