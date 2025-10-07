Durante la Semana de la Moda de París, Emilia Mernes deslumbró con un look total white de Giambattista Valli, una de las casas de alta costura más prestigiosas del mundo. Su amiga Nicki Nicole no tardó en reaccionar con un tierno mensaje.

El outfit elegido por Emilia combinó elegancia y dramatismo: una capa drapeada de gasa blanca que caía con un movimiento etéreo y resaltaba su figura, acompañado de un maquillaje natural y un peinado recogido que potenciaba la pureza del conjunto.

El particular look de Emilia Mernes que sorprendió a Nicki Nicole. Crédito: Instagram

EL MENSAJE DE NICKI NICOLE

Las imágenes que la artista compartió en redes sociales causaron sensación entre sus seguidores, pero una reacción en particular llamó la atención: la de Nicki Nicole, quien le comentó simplemente “AWWW.Mi ángel”.

El gesto no pasó desapercibido y rápidamente se volvió viral, con miles de fans destacando la complicidad entre ambas.