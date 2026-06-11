La gala de nominación de Gran Hermano: Generación Dorada dejó mucha tensión, estrategias cruzadas y una placa multitudinaria que promete revolucionar el juego. Fue Santiago del Moro quien reveló en vivo cómo quedó conformada la lista de participantesque deberán enfrentarse al voto del público esta semana.

“¿Quién querés que continúe y que siga en la casa? ¿A quién bancás?“, expresó el conductor antes de enumerar a todos los jugadores que quedaron en riesgo.

Ellos son: Cinzia Francischiello, Franco Zunino, "Steffy" Pereira (más conocida como “Campanita”), Sol Abraham, Luana Fernández, Gisela “Yipio” Pintos, Leandro Nigro, Alejandra Majluf y Andrea del Boca.

Foto: Captura (Telefe)

Además, Santiago explicó que la votación será positiva durante 24 horas y que el jueves, después de que algunos jugadores bajen de placa, se tranformará en negativa.

¿Quién será el próximo participante en abandonar Gran Hermano: Generación Dorada?

Foto: Instagram (@santidelmoro)

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DANELIK REVELÓ CÓMO FUE SU REENCUENTRO ÍNTIMO CON BRIAN SARMIENTO TRAS QUEDAR ELIMINADO DE GRAN HERMANO

La salida de Brian Sarmiento de Gran Hermano: Generación Dorada no solo marcó el final de su paso por la casa más famosa del país, sino también el esperado reencuentro con Danelik Galazán, la joven con la que inició una historia de amor durante el reality de Telefe.

Apenas un día después de quedar eliminado, el exfutbolista pudo volver a verla en el hotel donde debe cumplir el aislamiento obligatorio antes de reincorporarse por completo a la vida fuera del programa. Y, según contó ella misma, la química entre ambos siguió intacta.

Fue Danelik quien sorprendió al brindar detalles de ese encuentro a solas durante una charla en el ciclo de streaming La Jugada. Sin vueltas, la influencer admitió que la pasión se hizo presente apenas volvieron a verse y se animó a comparar esta experiencia con la primera vez que estuvieron juntos: “Fue mejor que la anterior. Fue más cómodo, más placentero”, lanzó, sincera, al recordar el momento íntimo que compartieron tras la eliminación del exjugador.

Gran Hermano: Danelik contó cómo fue su primera vez con Brian Sarmiento y lanzó una picante frase (Telefe)

Las declaraciones rápidamente generaron repercusión entre los seguidores del programa, que siguieron de cerca el vínculo entre ambos desde que comenzó a tomar forma.

Por su parte, Brian también había dejado en claro cuánto la extrañó durante su estadía en la casa. Apenas salió del juego, en diálogo con Santiago del Moro, reconoció: “Me faltó su alegría”.

¡Están a full!