La tensión dentro de Gran Hermano Generación Dorada sumó un nuevo capítulo que generó una fuerte polémica entre los seguidores del reality. Luego de la eliminación de Brian Sarmiento, la convivencia quedó marcada por las divisiones internas y una de las apuntadas fue Sol Abraham, quien quedó aislada tras intentar acercarse al exfutbolista.

Todo ocurrió durante una de las actividades habituales de la tarde. Sol había preparado un café cuando advirtió que la bebida tenía un sabor extraño.

Tras revisarlo, denunció que alguien le había colocado detergente en el vaso, una situación que provocó su inmediata indignación y encendió las alarmas dentro de la casa.

La participante comenzó a preguntar entre sus compañeros si alguno estaba dispuesto a reconocer lo sucedido. Mientras conversaba con Manuel y Nigro, deslizó sospechas sobre algunos jugadores que se encontraban cerca de la bebida momentos antes.

Aunque las cámaras enfocaban otra escena y parte del audio no pudo escucharse con claridad, el enojo de Sol fue evidente.

El episodio no tardó en viralizarse en las redes sociales. Muchos usuarios cuestionaron la actitud de quien haya realizado la presunta broma y también apuntaron contra la producción por permitir situaciones que consideran cada vez más agresivas dentro del juego.

“Dijo Ema que era CIF porque a Campanita también le pusieron y tuvo que tirarlo”, comentó una usuaria en X, mientras que otros fanáticos señalaron a distintos participantes como posibles responsables del hecho.

Crédito: Instagram

GRAN HERMANO HABRÍA INICIADO UNA INVESTIGACIÓN

Las sospechas crecieron aún más cuando, durante un ensayo para la prueba semanal, Gran Hermano convocó al confesionario a varios participantes. Primero fue llamada Cinzia y, minutos más tarde, Zunino, uno de los nombres que aparecieron entre las especulaciones.

En medio de ese clima de incertidumbre, Manuel lanzó una frase que rápidamente se volvió viral entre los fanáticos del programa: “Se re pudrió, quién fue el que le echó detergente”.

Si se confirma que alguien adulteró la bebida de Sol, el antecedente más cercano indica que podría haber consecuencias disciplinarias. En la edición anterior, Catalina Gorostidi recibió una sanción luego de modificar un brownie sin TACC que había preparado Tato Algorta. En aquella oportunidad, el Big la expuso frente a todos los participantes y la envió directamente a placa de nominados.