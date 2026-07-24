Una inesperada versión sacudió al mundo de la música. En LAM aseguraron que La Joaqui y Luck Ra estarían atravesando una profunda crisis de pareja y que, incluso, ya no estarían juntos desde hace varias semanas.

“Ellos están ena crisis muy profunda. No están juntos. Ya hace casi un mes y pico, mes y medio. Obviamente, tal vez salgan a negarlo, pero no están bien”, lanzaron al aire.

Según contaron en el programa, la decisión de tomar distancia habría partido de Luck Ra, mientras que La Joaqui seguiría apostando a la relación: “Él quiere otra cosa para su vida. Ella está muy enamorada y no lo puede entender”, aseguraron.

Foto: Instagram (@lajoaqui)

“Tomaron la decisión de guardarse mediáticamente en este momento para que ella pueda estar un poco más fuerte para cuando quieran anunciar este tema”, explicaron.

En el programa también revelaron que la pareja ya había atravesado una fuerte turbulencia meses atrás, aunque en aquella oportunidad lograron recomponer el vínculo: “Ponele que hace seis meses tuvieron una crisis también. Lograron reflotar, salir adelante. Pero bueno, hay un montón de cosas en el medio”, contaron.

Como uno de los indicios de la supuesta separación, señalaron un cambio en las salidas y en la dinámica social del cantante: “Él tiene un grupo con los traperos conocidos donde ella nunca más fue a ninguna juntada. Ese grupo salía a bailar, él hacía mucho asado y ella nunca más apareció”.

“Ellos están ena crisis muy profunda. No están juntos. Ya hace casi un mes y pico, mes y medio“.

Otro dato que llamó la atención fue el comportamiento de Luck Ra durante un reciente streaming realizado en España: “Muchos fanáticos empezaron a sospechar. Todo el chat le preguntaba por esta crisis. Eran todos los mensajes sobre ese tema y él no respondía nada”, remarcaron.

En cambio, aseguraron que La Joaqui sí hizo una sutil referencia a su novio en el programa que comparte con Flor Jazmín Peña: “Ella, nobleza obliga, lo nombró en su último programa del sábado pasado... Como que habló de él, pero dio pistas”, comentaron.

Además, destacaron un detalle que no pasó inadvertido entre los seguidores de la pareja: “Ellos siempre subían fotos todo el tiempo. Ya que no suban fotos juntos...”, cerraron, alimentando aún más las versiones de crisis.

“Ellos siempre subían fotos todo el tiempo. Ya que no suban fotos juntos...”.

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WANDA NARA REVELÓ SU TEORÍA SOBRE LAS FAKE NEWS Y LA JOAQUI CONFESÓ CUÁL FUE LA QUE MÁS LE MOLESTÓ

El tema de las fake news volvió a estar sobre la mesa en MasterChef Celebrity y esta vez fue Wanda Nara quien reveló su teoría sobre cómo las noticias falsas han tomado protagonismo, lo que generó que La Joaqui se refiera al tema como nunca en el programa de Telefe.

“Yo tengo la teoría de que las fake news venden y la aclaración, nadie la escucha, a nadie le importa”, comenzó diciendo Wanda, aludiendo al poder que tienen estas noticias para generar revuelo, pero también para dar espacio a malentendidos.

Tras escucharla, la participante hizo un análisis sobre cómo se desenvuelve la empresaria en este terreno: “Igual, vos sos una genia al hacer negocios por los fake news”, advirtió.

Foto: Captura (Telefe)

Fue entonces que, ante la pregutna de Wanda, sobre qué noticia falsa fue la que más le molesto, la artista se sinceró: “No me gusta que digan que acá nos llevamos todos mal”, remarcó. Y cerró: “Eso no me gusta. Me dan ganas de salir a decir, ‘no es verdad’”.